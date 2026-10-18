PNL a decis ieri că va vota Cabinetul Niculescu, dar după acest vot va trece în opoziţie. Hotărârea vine însă şi cu un ultimatum pentru liberalii care ocupă funcţii în structurile guvernamentale, în agenţii sau în companii de stat. Trebuie să demisioneze, iar dacă refuză riscă să fie excluşi din partid. Mâine începe audierea miniştrilor propuşi, iar marţi este anunţat votul de învestitură. Pentru ca noul Guvern să treacă este nevoie de 233 de voturi. Premierul desemnat, Luca Niculescu este la o întâlnire cu miniştrii propuşi, la Vila Lac.

"Am decis intrarea Partidului Naţional Liberal în opoziţie şi acordarea unui vot de necesitate condiţionat şi punctual pentru învestirea primului ministru desemnat de preşedintele României.", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Potrivit unor surse politice, citate de Antena3 CNN, duminică, premierul desemnat va avea un prânz cu miniștrii noului cabinet, înaintea întâlnirii cu Ilie Bolojan.

Guvernul lui Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi

Un vot pentru ieşirea din criza politică. Într-o şedinţă tensionată, Ilie Bolojan le-a explicat colegilor de partid că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional, ca să evite intrarea în colaps a unor servicii publice de bază, cum ar fi camerele de gardă sau ambulanţa.

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"Acest vor nu ar fi fost acordat în condiţii normale de partidul nostru, dat fiind componenţa acestui Guvern.", a mai adăugat Ilie Bolojan.

Liberalii din funcții publice, somați să demisioneze

Toţi parlamentarii liberali trebuie să se supună liniei trasate de partid. Asta în contextulul în care, vineri, mai mulţi lideri de filiale începuseră să bată în retragere.

"Mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide în această guvernare, să fim mai mulţi în această guvernare, dar înțeleg nemulțumirile, diferenţele dintre ele, tensiunile dintre ele. Prioritatea era să fac un Guvern pentru România.", a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Nicuşor Dan, preşedintele României: Eu sunt bucuros că există acorduri între primul ministru şi partide.

Reporter: Deci va trece?

Nicuşor Dan, preşedintele României: Eu cred că sunt şanse foarte mari ca acest Guvern să treacă.

Marți, Guvernul Niculescu ajunge la vot în Parlament.