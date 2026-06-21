Loto 6/49 duminică 21 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 21 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 iunie, Loteria Română a acordat 37.415 câştiguri în valoare totală de peste 6,31 milioane de lei.

În urma câştigării premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.06.2026, pentru tragerea Joker din data de 18.06.2026 Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 18 iunie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

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La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report in valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

Reamintim că la tragerea Joker din 14.06.2026 s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singura varianta la Joker şi o variantă la Noroc Plus, preţul acestuia fiind de 10,50 lei.

Ultimele numere câștigătoare