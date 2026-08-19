Doliu în lumea muzicii rock. Frank Beard, bateristul trupei ZZ Top, a murit la 77 de ani

Frank Beard, bateristul formației rock ZZ Top, a decedat la vârsta de 77 de ani, informează Reuters și DPA/PA Media, care citează un anunț de marți al formației.

Frank Beard, care primea îngrijiri paliative, a murit luni la ferma sa din Richmond, statul Texas, avându-i alături pe membrii familiei, potrivit comunicatului formației, potrivit Agerpres.

Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Beard a fost timp de 56 de ani bateristul formației cunoscute pentru hituri precum 'Sharp Dressed Man' și 'Legs'.

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Trio-ul format din Beard, chitaristul Billy Gibbons și basistul Dusty Hill s-a numărat printre cele mai longevive formații din istoria muzicii.

Cei trei au început să cânte împreună în 1970 și au continuat în această formulă până la moartea lui Hill, în 2021, când Elwood Francis s-a alăturat formației.

"Astăzi, Elwood și cu mine am pierdut un prieten și un colaborator minunat, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști și un minunat și adevărat fiu al Texasului", a declarat Gibbons într-un comunicat.

"Ritmul său caracteristic a fost esențial pentru ca ZZ în top să se mențină o formație de top. Trupa din care a făcut parte timp de șase decenii va continua să activeze, așa cum și-ar fi dorit el", a adăugat Billy Gibbons.

Formația a anunțat că va anula atât concertul de marți din Salt Lake City, cât și pe cel de miercuri din Colorado Springs, însă a precizat că va reveni pe scenă în Austin, Texas, în weekend.

Formația ZZ Top a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. La ceremonie, Beard a declarat: 'Tot ce pot spune este că cea mai mare parte a vieții mele a fost o surpriză plăcută, la fel ca și aceasta'.