Asemeni gospodarului care-şi face iarna car şi vara sanie, autorităţile braşovene vor să pună deoparte nişte apă ca să o transforme, la iarnă, în zăpadă artificială, în caz că iar nu va ninge suficient la munte. Anul acesta, instalaţiile au produs 90 la sută din zăpada care a acoperit pârtiile din domeniul schiabil din Poiana Braşov. Ca să fie sigure că vor putea deschide pârtiile imediat ce vremea o va permite, autorităţile vor să înalţe malurile lacului de acumulare de la Ruia, ca el să poată ţine 50.000 de metri cubi de apă în plus.

În prezent, lacul de acumulare de la Ruia este alimentat atât de izvoarele din masivul Postăvaru, cât și de apa din rețeaua publică a Brașovului. Pomparea apei din Poiana Brașov şi până în poiana Ruia, presupune cheltuieli uriaşe, din cauza diferenţei de nivel de 500 de metri.

Aşa că autorităţile vor să capteze mai multe izvoare din zonă şi să înalţe malurile lacului Ruia, în aşa fel încât acesta să ajungă la o capacitate de 175.000 de metri cubi, faţă de cei 126.000 din prezent.

Lacul de acumulare a fost amenajat în zona superioară a masivului Postăvarul la aproape 1500 de metri altitudine. Din el se alimentează toate instalaţiile de produs zăpadă artificială din masiv. La momentul actual, lacul are o suprafaţă de aproximativ 1,4 hectare.

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Administratorii pârtiilor abia aşteaptă să nu mai stea cu grijă că ar putea rămâne fără rezervele de apă. "Având în vedere experienţa ultimelor sezoane de schi am fost nevoiţi să pornim, să deschidem sezoanele de schi numai cu zăpadă artificială şi automat am depăşit capacitatea cumva lacului actual şi este din ce în ce mai mare nevoie de apă. Fără zăpadă artificială nu vom putea deschide sezoanele in perioada de sarbatori", a declarat Adrian Biriboiu, coordonator amenajare pârtii.

Nu toţi turiştii privesc, însă, cu ochi buni măsura.

Turist: Iarna este foarte scurtă acuma, începe cu ianuarie şi termină prin martie

Reporter: Ar trebui extins sau nu? Nu, nu, e suficient.

Turist: Dacă nu este zăpadă, atunci merită că trebuie să schieze.

Turistă: Cred că nu pentru că se încălzeşte, temperatura tot creşte, nu cred că e viabil.

Zăpada artificială se poate produce doar când temperatura coboară sub minus patru grade Celsius. "Atunci când avem temperaturi favorabile, în cazul de faţă temperaturile favorabile sunt undeva sub minus patru grade celsius să putem să producem zăpadă. Ne bazăm mai puţin pe precipitaţiile sub formă de ninsoare şi mai mult pe ceea ce înseamnă tunuri de zăpadă. Eu cred că investiţia se justifică în lunile de iarnă", a explicat Dan Ghiţă, viceprimar Braşov.

În ultimul sezon, tunurile de zăpadă din masivul Postăvarul au produs 380 de mii de metri cubi de zăpadă artificială. 90 la sută din zăpada de pe pârtiile de schi și snowboarding a fost... artificială.