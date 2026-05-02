De la mâncarea tradiţională, la reţetele care creează isterie pe Internet. Românii caută gusturi noi, iar cozile din online sunt la fel de apetisante ca preparatele. Aşa a ajuns o lipie cu şniţel şi feta - o reţetă născută într-o şaormerie - şi un sandviş japonez să devină nu doar virale, ci şi printre cele mai râvnite în Capitală. Mii de porţii se vând zilnic. Iar noaptea se stă, desigur, la coadă.

"Ca să iasă combinaţia perfectă luăm nişte feta, punem deasupra!", spune proprietarul de şaormerii, Hamada.

Hamada a inventat lipia care i-a înnebunit pe amatorii de reţete altfel! Un şniţel cu brânză feta, sos şi cartofi care a creat isterie printre gurmanzi.

"Trebuie mereu să aduci câte ceva nou în piaţă! Am făcut multe teste până am ajuns la gustul ăsta! Vând ce-mi place să mănânc! Zilnic vindem o mie de lipii şniţel feta.", spune adaugă Hamada.

"Foarte crunchy, foarte bun!", spune un client.

Preparatul e atât de cunoscut încât oamenii fac coadă şi noaptea.

"Am venit de la Roman, din judeţul Neamţ, am zis că hai să încercăm, totuşi. Şniţelul e senzaţional!", spune un client din Neamţ.

Multe locaţii l-au reinterpretat şi au succes!

"Mmm, e foarte bun! Zece! Am avut încredere şi nu m-a lăsat dezamăgit!", spune un alt client.

"Foarte bun! Merită încercat!", adaugă alt client.

"500 de sandvişuri dăm în 4-5 ore. Contează foarte mult pâinea, care este făcută artizanal 100%. Un şniţel care e corect! Piept de pui, pesmet panko, ceapă, roşii cherry, crema de feta.", explică Costi, proprietar restaurant.

Un alt succes este sando - sandvişul japonez. A apărut în România de câteva luni şi tot mai multe restaurante îl adaugă în meniu. Costă aproximativ 40 de lei.

"Are mai multe etape de coacere, în sensul că există o cocă care se face opărită, se amestecă cu o cocă normală, multă făină, mult lapte şi mult unt şi de aceea are această textură foarte moale. Am mers pe direcţia clasică de porc, dar am căutat să facem şi două variante proprii, nişte creveţi tocaţi în foaie nori, de sushi, şi o variantă din care ne-am inspirat din salata caesar, cu pui.", spune Mircea Ionescu, proprietar restaurant asiatic.

Pâinea specială se transformă aici, în scest restaurant şi în desert, pentru a evita risipa alimentară. Acesta are miere, piure de mango şi lapte de cocos şi seamănă cu o frigănea românească sau cu un pan perdut franţuzesc, doar că e japonez!

Suntem tot mai curioşi să încercăm reţete diferite şi acasă. Cheesecake-ul cu biscuiţi a golit rafturile supermarketurilor iarna trecută. Iar ciocolata Dubai a fost considerată delicatesă mai bine de un an! Pe de altă parte, specialiştii spun că fenomenul cozilor - care apar mai ales în postările de pe reţelele sociale - e, în fapt, o strategie puternică de marketing. Clienţii sunt convişi că atunci când un produs e dorit de atât de mulţi oameni, e cu siguranţă unul bun.

