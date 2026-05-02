Video Preparatele care au creat isterie în Capitală. Mii de porţii vândute zilnic, clienţii stau la coadă şi noaptea

De la mâncarea tradiţională, la reţetele care creează isterie pe Internet. Românii caută gusturi noi, iar cozile din online sunt la fel de apetisante ca preparatele. Aşa a ajuns o lipie cu şniţel şi feta - o reţetă născută într-o şaormerie - şi un sandviş japonez să devină nu doar virale, ci şi printre cele mai râvnite în Capitală. Mii de porţii se vând zilnic. Iar noaptea se stă, desigur, la coadă. 

de Ingrid Tîrziu

la 02.05.2026 , 20:00

"Ca să iasă combinaţia perfectă luăm nişte feta, punem deasupra!", spune proprietarul de şaormerii, Hamada

Hamada a inventat lipia care i-a înnebunit pe amatorii de reţete altfel! Un şniţel cu brânză feta, sos şi cartofi care a creat isterie printre gurmanzi.

"Trebuie mereu să aduci câte ceva nou în piaţă! Am făcut multe teste până am ajuns la gustul ăsta! Vând ce-mi place să mănânc! Zilnic vindem o mie de lipii şniţel feta.", spune adaugă Hamada

Articolul continuă după reclamă

"Foarte crunchy, foarte bun!", spune un client

Preparatul e atât de cunoscut încât oamenii fac coadă şi noaptea.

"Am venit de la Roman, din judeţul Neamţ, am zis că hai să încercăm, totuşi. Şniţelul e senzaţional!", spune un client din Neamţ

Multe locaţii l-au reinterpretat şi au succes!

"Mmm, e foarte bun! Zece! Am avut încredere şi nu m-a lăsat dezamăgit!", spune un alt client

"Foarte bun! Merită încercat!", adaugă alt client

"500 de sandvişuri dăm în 4-5 ore. Contează foarte mult pâinea, care este făcută artizanal 100%. Un şniţel care e corect! Piept de pui, pesmet panko, ceapă, roşii cherry, crema de feta.", explică Costi, proprietar restaurant

Un alt succes este sando - sandvişul japonez. A apărut în România de câteva luni şi tot mai multe restaurante îl adaugă în meniu. Costă aproximativ 40 de lei.

"Are mai multe etape de coacere, în sensul că există o cocă care se face opărită, se amestecă cu o cocă normală, multă făină, mult lapte şi mult unt şi de aceea are această textură foarte moale. Am mers pe direcţia clasică de porc, dar am căutat să facem şi două variante proprii, nişte creveţi tocaţi în foaie nori, de sushi, şi o variantă din care ne-am inspirat din salata caesar, cu pui.", spune  Mircea Ionescu, proprietar restaurant asiatic

Pâinea specială se transformă aici, în scest restaurant şi în desert, pentru a evita risipa alimentară. Acesta are miere, piure de mango şi lapte de cocos şi seamănă cu o frigănea românească sau cu un pan perdut franţuzesc, doar că e japonez!

Suntem tot mai curioşi să încercăm reţete diferite şi acasă. Cheesecake-ul cu biscuiţi a golit rafturile supermarketurilor iarna trecută. Iar ciocolata Dubai a fost considerată delicatesă mai bine de un an! Pe de altă parte, specialiştii spun că fenomenul cozilor - care apar mai ales în postările de pe reţelele sociale - e, în fapt, o strategie puternică de marketing. Clienţii sunt convişi că atunci când un produs e dorit de atât de mulţi oameni, e cu siguranţă unul bun.

Ingrid Tîrziu
Ingrid Tîrziu Like

Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

lipie sandvis feta sandvis japonez
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Evenimente » Preparatele care au creat isterie în Capitală. Mii de porţii vândute zilnic, clienţii stau la coadă şi noaptea
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.