Cu trei zile înainte de votul decisiv pentru moţiunea de cenzură, PSD şi PNL negociază om la om cu senatorii şi deputaţii. Fiecare partid are propriul scop. PNL caută "dezertori" printre aleşii din PSD, AUR şi alte grupuri suveraniste, astfel încât Ilie Bolojan să rămână premier. În schimb, social democraţii şi cei de la AUR ar vrea ca nimeni să nu mişte în front la votul din Parlament.

Până marţi, liberalii vor încerca să convingă peste 20 de aleşi să nu voteze moţiunea, iar astfel Ilie Bolojan să-şi păstreze mandatul de premier. În schimb, PSD şi AUR vor să se asigure că nu vor avea "dezertori" la votul din Parlament, caz în care Cabinetul Bolojan va fi demis.

"Mulţi dintre parlamentari, de la toate partidele, sunt nişte oameni responsabili cărora, sigur, li se poate spune că dacă pleaca Bolojan totul se va rezolva. Dar sunt foarte mulţi oameni realişti care ştiu că nu se pune nimic în loc", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

"Să ştiţi că nu am fi în această situaţie dacă Ilie Bolojan şi-ar fi dat demsia. Atâta timp cât i-am retras sprijinul politic şi în Franţa, şi în Belgia şi în Germania şi peste tot, premierul îşi dă demisia. În acest moment nu există o majoritate care să îl susţină", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Între timp, social-democraţii i-au răspuns acid Oanei Gheorghiu. Asta după ce vicepremierul le-a trimis un raport privind listarea la Bursă a companiilor de Stat.

"Nu mai aveți ce negocia și nu mai aveți pe cine convinge. Marți, 5 mai, guvernul Bolojan va cădea. Fără echivoc! Apelul dumneavoastră (...) nu este un gest de responsabilitate, ci o ultimă încercare disperată de a vă ține de scaune pentru a continua planul Bolojan de distrugere a economiei naționale", a transmis PSD.

Oana Gheorghiu a răspuns printr-o postare ironică.

"Vă rog ca nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereți să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm și să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile", a transmis Oana Gheorghiu.

Altfel, PSD şi-ar dori să revină la masa Coaliţiei cu partidele pro-europene. Asta chiar dacă s-a aliat cu AUR pentru a dărâma Guvernul Bolojan.

"Vreau să găsim rapid o soluţie după ziua de marţi. Eu cred că foarte repede vom fi chemaţi la Cotroceni şi se va degaja rapid o soluţie. Mi-aş dori să se păstreze în mare Coaliţia de acum", a spus Grindeanu.

"PNL nu va mai fi într-o Coaliţie cu PSD. Doar încercarea de a demola un Guvern n-are niciun fel de legătură cu interesul acestei ţări şi cu situaţia de criză în care ne găsim. Responsabilitatea pentru această criză este în curtea PSD, în curtea acestei conduceri care, de fapt, încearcă să se salveze prin ceea ce fac", a spus Bolojan.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a fost semnată de 254 parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă moţiunea va aduna cel puţin 233 de voturi pentru.

