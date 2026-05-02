Odată cu prețurile, și coșul de cumpărături se schimbǎ. Românii cumpără mai atent și mai ieftin. Prețul conteazǎ mai mult decât brandul, iar magazinele de tip discount câștigă tot mai mulți clienți. Efectul se vede deja în toată piața: concurența începe să le copieze modelul.

Copleşiți de prețurile in continuǎ creştere, tot mai mulți români regândesc coşul de cumpãrǎturi.

"Vânez peste tot. Unde găsesc, acolo vânez", a spus un client.

Vâneazǎ oferte, le compară și, de multe ori, își împart cumpărăturile între mai multe magazine. În funcție de preț. Aşa se face cǎ magazinele de tip discount au ajuns la aproximativ 30% cotă de piață în România. Este segmentul cu cea mai rapidă creștere, iar expansiunea se vede și în teren. Liderul pieței a trecut de 400 de magazine la nivel național, inclusiv în oraşele mici.

"Toată lumea trebuie să aibă acces la produse de calitate, la cele mai mici preţuri. În ultimii 2 ani, am deschis peste 40 de magazine noi. Iar anul acesta ne propunem să investim peste 285 de milioane de euro exclusiv în extinderea reţelei. Facem tot posibilul să amortizăm impactul creşterilor de preţ pentru clienţi", a declarat Maria Mihai, reprezentant magazin.

Discounterul se bazează în special pe produsele marcă proprie, mai ieftine cu 15-20%.

"Avem peste 85% produse brand propriu. În fiecare săptămână avem mai multe tipuri de promoţii, de luni, de joi, în super weekend", a mai spus Maria Mihai.

Ca sǎ ținǎ pasul, tot mai mulți retaileri lansează formate inspirate din acest model.

"Promoţiile progresive le aplicăm la achiziţia mai multor articole identice, prin care clienţii pot economisi până la 50%. Din 3 în 3 zile, avem câte un articol la un preţ foarte bun în oferta denumită preţ exploziv", a precizat Dumitru Bucur, manager de magazin.

Cele mai căutate produse sunt cele din zona de băcănie, lactate, mezeluri, brânzeturi. Se vând bine şi articolele ieftine pentru casǎ.

"Mai ieftine decât cele de vârf. Dacă nimeresc din ce am nevoie ceva la promoţie, prefer varianta aceea", a spus un client.

"Sunt convenabile. Mai ales dacă mai cumperi şi mai multe produse, de la 2-3 în sus", susţine alt client.

Și în zona produselor de îngrijire și cosmetice apar magazine care mizează pe prețuri mici, promoții frecvente și game accesibile. Pe piață intră și jucători noi.

"Planul nostru de expansiune este să deschidem 20 de magazine pe an, atât pentru 2026, cât şi pentru anii următori. Avem o gamă variată de produse, tipice unei drogherii moderne, de la branduri marcă proprie, la preţuri foarte accesibile. În ce priveşte discounturile, acestea sunt variate şi se schimbă la fiecare două săptămâni", a spus Daniela Matei, marketing manager magazin.

În timp ce magazinele de tip discount se extind, hipermarketurile coboarǎ spre 24-25% cotă de piață, iar comerțul tradițional continuă să piardă teren.

