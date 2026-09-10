Loto 6/49 joi 10 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi
Joi, 10 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 6 septembrie, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).
Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi
- Numere câştigătoare la Joker:
- Numere câştigătoare la Noroc Plus:
- Numere câştigătoare la Super Noroc:
- Numere câştigătoare la Noroc:
- Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:
- Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).
La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.
Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare
- Numere câştigătoare la Joker: 13, 18, 22, 1, 38 +14
- Numere câştigătoare la Noroc Plus: 1, 0, 0, 8, 7, 3
- Numere câştigătoare la Super Noroc: 9, 6, 1, 9, 4, 4
- Numere câştigătoare la Noroc: 2, 9, 4, 1, 3, 8, 5
- Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 19, 34, 17, 25, 3, 4
- Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 30, 24, 17, 10, 12, 32