LOTO 6/49 joi 11 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 25.400 de câştiguri în valoare totală de peste două milioane de lei.

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, a ajuns la peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 11 iunie 2026

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

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Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La tragerea Noroc s-a câştigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Otopeni.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro) iar la Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste un milion de lei (peste 197.400 de euro) în timp ce la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 6, 16, 9, 5, 37 +12

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 893270

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 242305

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 7025833

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 2, 4, 40, 32, 25, 16

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 48, 18, 22, 27, 46, 15