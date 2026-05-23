Lungmetrajul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cristian Mungiu intră în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câştigat de două ori Palme d'Or. Printre cineaştii recompensaţi cu acest premiu se numără Coppola sau Ruben Östlund. Regizorul român a primit primul său Palme d'Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”. Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes, prezidată de Park Chan-wook, s-a încheiat sâmbătă. O ediţie cu o puternică încărcătură politică, marcată de filme istorice care fac ecou epocii noastre, precum şi de controverse privind rolul Canal+, unul dintre principalii finanţatori ai cinematografiei, aflat în proprietatea miliardarului de extremă dreapta Vincent Bolloré.

Reacția lui Mungiu după al doilea premiu Palme D'Or

„Savurez clipa de faţă. Lăsaţi-mi asta. Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea. Ne amintim întotdeauna de a doua oară. Această seară va rămâne gravată în memoria mea. Acest premiu mă face fericit, dar va trebui să aşteptăm douăzeci de ani pentru a şti care au fost cele mai bune filme.

Starea lumii nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le las copiilor noştri. Schimbarea ar trebui să înceapă cu noi. Trebuie să vorbim despre lucrurile relevante, iar acestea sunt la îndemână. Ne-am asumat riscul de a ne ridica vocea. Ceea ce simt eu este radicalizarea şi fracturarea societăţii. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de integrism, un pledoarie pentru empatie, pe care trebuie să o aplicăm mai des”, a declarat la primirea premiului Cristian Mungiu.

Povestea filmului Fjord

În filmul "Fjord", cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.

Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

"Fjord" este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiţia oficială de la Cannes cu acelaşi curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d'Or în anul 2007 ("4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile"), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 ("După dealuri") şi premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 ("Bacalaureat").

În 2025, trofeul Palme d'Or i-a fost atribuit lungmetrajului "It Was Just an Accident", regizat de cineastul iranian Jafar Panahi.

Cea de-a 79-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă s-a desfăşurat la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Prezentatoarea ceremoniei a fost actriţa franceză Eye Haidara. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook.

Premiile oferite la Cannes 2026

Trofeul Palme d'Or: "Fjord", de Cristian Mungiu

Marele Premiu al Juriului: "Minotaur", de Andrey Zvyagintsev

Premiul Juriului: "The Dreamed Adventure", de Valeska Grisebach,

Premiul pentru regie: ex-aequo - Javier Calvo, Javier Ambrossi ("La bola negra") şi Pawel Pawlikowski ("Fatherland")

Premiul pentru scenariu: Emmanuel Marre ("Notre salut")

Premiul de interpretare feminină: Virginie Efira şi Tao Okamoto ("All of a Sudden")

Premiul de interpretare masculină: Emmanuel Macchia şi Valentin Campagne ("Coward")

Trofeul Camera d'Or: "Ben'Imana", de Marie Clementine Dusabejambo

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: "For The Opponents", de Federico Luis

Palme d'Or onorific: Peter Jackson, Barbra Streisand, John Travolta.

