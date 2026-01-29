Un oficial rus de rang înalt din cadrul Ministerului rus de Externe a acuzat Uniunea Europeană că a împărţit deja activele de stat ruse îngheţate în baza sancţiunilor UE impuse drept reacţie la invadarea Ucrainei în 2022, relatează joi agenţia rusă TASS.

UE, acuzată de un înalt oficial rus că a distribuit deja activele îngheţate ale Rusiei - Sursa: Profimedia

"Bruxelles-ul a împărţit deja activele în grabă pe hârtie, între regimul de la Kiev şi propriile sale întreprinderi de apărare, care continuă să facă profit de pe urma conflictului din Ucraina", a declarat Vladislav Maslennikov, director al Departamentului pentru probleme europene din MAE rus.

Banca centrală a Rusiei a iniţiat un proces împotriva firmei belgiene Euroclear

Banca centrală a Rusiei a iniţiat un proces împotriva firmei belgiene Euroclear, care gestionează 185 din cele aproximativ 210 miliarde de euro reprezentând active ruse de stat îngheţate în Uniunea Europeană. Decizia vine ca reacţie la politica UE de a menţine aceste active pe termen nedefinit, blocând astfel planurile Moscovei de a le folosi pentru un împrumut destinat Ucrainei pentru reparaţii, potrivit TASS.

Maslennikov, reprezentant al Băncii Centrale a Rusiei, a declarat că "reticenţa UE în a debloca activele de stat suverane imobilizate ale Rusiei" demonstrează că blocul comunitar "nici măcar nu se îndoieşte de necesitatea continuării politicii de sancţiuni antiruseşti".

Aproximativ 210 miliarde de euro în active ruseşti rămân îngheţate în UE

În total, aproximativ 210 miliarde de euro în active ruseşti rămân îngheţate în UE, ca parte a sancţiunilor adoptate ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Maslennikov a adăugat că Rusia va continua să încerce să obţină returnarea acestor active și că orice acţiuni ilegale privind fondurile ruseşti sunt considerate "furt", la care ţara va reacţiona corespunzător.

Experţii estimează că procesul declanşat la Moscova reprezintă primul pas în pregătirea unor contramăsuri ruseşti care ar putea viza capitalul european aflat în Rusia. Un tribunal de arbitraj de la Moscova urmează să se pronunţe în acest caz.

