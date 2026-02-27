Ambasadorul SUA în Israel îi avertizează pe angajații ambasadei să părăsească ţara imediat

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a transmis vineri angajaților ambasadei că, dacă doresc să părăsească țara, ar trebui să o facă imediat, din cauza riscului unui posibil conflict. Mesajul a devenit public după ce autoritățile americane au permis plecarea personalului neesențial și a familiilor acestora.

Ambasadorul SUA în Israel îi îndeamnă pe angajaţii ambasadei care doresc să plece să "o facă AZI" - Profimedia

Decizia a venit după mai multe întâlniri şi apeluri telefonice purtate de Huckabee, la care a participat şi Departamentul de Stat al SUA. Oficialii americani au convenit că asigurarea siguranţei personalului ambasadei este o prioritate, relatează New York Times. "Vă îndemn să căutaţi un zbor de pe Aeroportul Ben Gurion către orice destinaţie pentru care puteţi rezerva un bilet", a adăugat el.

Decizia ambasadei "va duce probabil la o cerere mare de bilete de avion astăzi. Concentraţi-vă pe obţinerea unui bilet către orice loc de unde să vă puteţi continua călătoria spre Washington, D.C., dar prioritatea va fi părăsirea rapidă a ţării", a declarat diplomatul.

Anunţul coincide cu sosirea USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, în aşteptarea unui posibil atac asupra Iranului.

Iranul şi Statele Unite au încheiat joi a treia rundă de negocieri din acest an privind amploarea şi dezvoltarea programului nuclear al Teheranului, pe fondul ameninţărilor militare din partea Washingtonului.

Tensiuni SUA - Iran

SUA au organizat de altfel una dintre cele mai mari desfăşurări militare din Orientul Mijlociu. Iranul a ameninţat că va lovi bazele americane din regiune dacă este atacat, iar o escaladare ar putea atrage şi Israelul. Cei doi inamici au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut.

Mai multe ţări au început să retragă membri de familie ai personalului diplomatic şi personal neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Washington şi Teheran.

