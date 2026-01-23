Fosta contabilă de la Ministerul Afacerilor Externe, suspectată că i-a transferat iubitului 8 milioane de lei din banii instituţiei, a fost plasata sub control judiciar. Femeia are de plătit jumătate de milion de lei cauţiune.

Chiar contabila i-ar fi spusă bărbatului că banii care au ajuns în contul său bancar și în contul bancar al fiului său erau de fapt furați din banii funcționarilor de la Ministerul Afacerilor Externe.

Fosta contabilă ar fi ajuns să-i recunoască acest lucru Asta după ce, acum doi ani, la Ministerul Afacerilor Externe a fost un control al Curții de Conturi, în urma căruia femeia se temea ca furtul ei să nu iasă la iveală.

Acum, ea este cercetată sub control judiciar și are de plătit o cauțiune de 500 de mii de lei. Suspecți în dosar sunt și fostul ei iubit, dar și fiul acestui, care sunt acuzați de anchetatori de complicitate la abuz în serviciu.



Ministerul Afacerilor Externe a precizat faptul că fosta contabilă a plecat prin demisie în anul 2024 și că, pe numele ei, nu au fost abateri disciplinare.

