Mai mulţi adolescenţi, găsiţi drogaţi într-o scară de bloc din Şelimbar, Sibiu

Mai mulţi adolescenţi au fost găsiţi drogaţi într-o scară de bloc din Şelimbar, Sibiu. Tinerii, cu vârsta cuprinsă între 13 şi 16 ani, erau amorţiţi şi incapabili să se ridice.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 12:40
Mai mulţi adolescenţi găsiţi drogaţi într-o scară de bloc din Şelimbar, Sibiu Poliţist lângă maşina de poliţie - Profimedia

Adolescenţii au fost găsiţi de un localnic, care iniţial a crezut că le este rău. Când a văzut că aceştia abia se mişcau, erau ameţiţi şi răspundeau cu greu, a dat alarma.

Drogaţi în scara de bloc

Tinerii au ales să se drogheze într-o zonă rezidenţială, fără să le pese de nimic. Nici măcar că pot fi văzuţi sau chestionaţi de oamenii legii.

Se pare că nu este un caz întâmplător. Potrivit Ziua online, aceiași copii au fost găsiți drogați și cu o zi înainte, în aceeași zonă. Unul dintre ei a fost preluat de ambulanță.

