Fiecare lună cu provocările ei, iar dacă ianuarie este luna rezoluţiilor care încep, de ce nu, cu abstinenţa de alcool, "Dry january" este deja un fenomen, februarie este luna întoarcerii la viaţa reală "OFF February" este trendul care ne îndeamnă pe toţi să renunțăm timp de o lună la rețelele de socializare și să redescoperim micile bucurii de zi cu zi.

Există viaţă şi în afara social-media, iar provocarea din februarie vrea să demonstreze - mai ales tinerilor - valoarea relaţiilor autentice şi reale. Trendul a luat naştere în Franţa, Spania şi Regatul Unit, iar cei care pun pariul cu dependenţa de internet ne îndeamnă să renunţăm pentru 28 de zile la tot ce înseamnă socializare online. ŞI nu este deloc atât de uşor pe cât pare.

Potrivit statisticilor, 93% dintre români petrec cel puţin o oră pe zi pe reţelele de socializare. În cazul tinerilor şi adolescenţilor, situaţia este cu mult mai gravă. Aproape jumătate dintre ei stau chiar şi 6 ore din zi navigând pe internet. Apare întrebarea firească ce am face cu tot acest timp liber pe care îl avem la dispoziţie dacă nu mai folosim reţelele de socializare. Ei bine, ne întoarcem la hobbiurile clasice: citim, pictăm sau orice altceva ne face plăcere. Socializăm cu ceilalţi, dar faţă în faţă, sau plecăm la o plimbare şi vizităm un muzeu.

Ana Maria are 19 ani şi nu a cunoscut niciodată viaţa fără platformele sociale. Pentru ea "OFF February" înseamnă că va intra pe conturile de TikTok, Instagram sau Snapchat doar 30 de minute pe zi.

Reporter: Crezi că o să rezişti să nu pui şi o prelungire?

Tânără: Nu cred. Sper că dacă o să am nevoie să vorbesc cu cineva o să-i sun direct. Nu o să mai dau mesaje să vorbim cu orele. E o idee foarte interesantă.

Pentru cei mai mulţi tineri consumatori de social media obiectivul pare imposibil de atins în condiţiile în care petrec online mai mult timp decât stau la şcoală. "Vorbim despre o dependenţă de reţelele de socializare în prezent. Cumva face parte din viaţa noastră, facem automat, e ca şi cum am intra pe un pilot automat şi consumăm fără a fi conştienţi o mare parte din timp, iar timpul este o resursă pe care nu o putem cumpăra de nicăieri", a explicat psihologul Mihaela Ungureanu.

Un pericol real pe care l-au sesizat şi specialiştii, şi autorităţile. Australia este pionieră în acest domeniu, aici tinerilor sub 16 ani le este interzis prin lege accesul pe platformele sociale. Adunarea Naţională a Franţei a aprobat în ianuarie o propunere de lege similară, iar măsuri care restricţionează accesul tinerilor la social media sunt şi pe listele de proiecte ale altor ţări.

Luna detoxului digital, menit să protejeze sănătatea psihică a tinerilor, nu vine întâmplător după "Dry January", luna fără alcool, iar trenduri care vor să ne inspire să trăim mai sănătos şi mai frumos există în fiecare lună. Urmează .... Mindful March!

