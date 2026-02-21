Șase bărbaţi din județul Timiș au fost reţinuţi după ce au racolat și violat patru adolescente de 14 ani. Se pare că cea care a sesizat poliția a fost chiar mama uneia dintre victime.

Indivizii acționau prin metoda "lover boy": le lăsau pe fete să creadă că sunt îndrăgostiți de ele iar apoi profitau de copile. Aceste abuzuri s-ar fi petrecut prin mașini, pe câmp sau prin diferite case din localitate. Mama uneia dintre fete a sesizat că ceva nu este în regulă și s-a dus la poliție.

Ieri, oamenii legii au descins la mai multe adrese din Comuna Sat Chinez, dar și de la Hodoni, Timiş. Autorităţile au reținut pentru 24 de ore șase indivizi cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani care sunt suspectați că ar fi abuzat patru adolescente de 14 ani.

Bărbaţii sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor, agresiune sexuală, tentativă de viol și racolarea minorilor în scopuri sexuale.

"La data de 20 februarie 2026, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară în localitățile Satchinez și Hodoni, fiind depistate șase dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor. Totodată, au fost ridicate mai multe bunuri necesare cauzei. În urma probatoriului administrat în cauză, față de cei șase bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați Judecătoriei Timișoara cu propunere de arestare preventivă", precizează un comunicat transmis sâmbătă de IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor, documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.

