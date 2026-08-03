Operațiunea de pe brațul Bala, explicată pas cu pas. Planul autorităților să crească debitul spre Cernavodă

Operaţiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, din apropierea braţului Bala, au fost un succes, reuşindu-se dislocarea unei cantităţi de piatră importante, a anunţat, luni, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Operațiunea de pe brațul Bala, explicată pas cu pas. Planul autorităților să redirecționeze apa Dunării spre Cernavodă - Facebook/TiM DRONE

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) continuă acţiunile de dragare pe sectorul Dunărea Veche - Braţul Bala. Două din cele patru barje sunt deja la faţa locului şi vor fi încărcate, urmând să fie aduse în cursul zilei de luni alte două (total - patru barje). Acestea vor fi amplasate în locaţii prestabilite.

Operaţiunea este extrem de complexă

Tot luni, folosind expertiza specialiştilor de la Navrom, Universitatea Dunării de Jos şi AFDJ se va stabili modalitatea de scufundare a acestora. Coordonarea acţiunii se realizează de către Administraţia Naţională "Apele Române", la faţa locului fiind prezent, începând de duminică, Sorin Rîndaşu, director general adjunct al instituţiei. Se estimează că, până miercuri dimineaţă, cele patru barje vor fi scufundate.

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Potrivit sursei citate, operaţiunea este extrem de complexă şi presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a redirija debitele către sectorul Cernavodă. "Chiar şi în aceste condiţii, autorităţile asigură populaţia că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării pe cât posibil a debitelor minime necesare producţiei de energie nucleară", precizează Apele Române.

Prognoza de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică faptul că, vineri, Dunărea ar putea atinge la intrarea în ţară un debit mai mic decât nivelul minim înregistrat în august 2003, respectiv de 1400 mc/s, debit care se va menţine pe tot parcursul acestei săptămâni.

Luni, Dunărea înregistrează la intrarea în ţară un debit de 1.500 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) şi a lunii august (3.900 mc/s). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, debitul este cu aproximativ 25% mai mic (1.500 mc/s în 2026, faţă de 2.000 mc/s în 2025).

Nivelul Dunării în zona Cernavodă este de -218 cm şi va ajunge duminică la -233 cm, ceea ce înseamnă o scădere a nivelului (fără intervenţie) cu 15 cm, respectiv o scădere cu 2-3 cm/zi. Scopul acestei intervenţii este de a preveni această scădere a nivelului Dunării în zona Cernavodă, ţinta fiind de a creşte nivelul apei cu 10-12 cm, au explicat reprezentanţii de la Apele Române.

Din cauza debitului redus al Dunării, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat în 28 iulie. Cele două unităţi ale centralei de la Cernavodă au o capacitate de 700 MWe fiecare şi acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

La finalul săptămânii trecute, autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, din cauza secetei şi a debitelor scăzute pe râuri şi pe fluviul Dunărea.