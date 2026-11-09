Perlele Mării Negre vin, de data asta, din Franța. După mai multe teste făcute de cercetătorii marini, primul investitor privat a scufundat în largul litoralului 100 de kilograme de stridii. Recolta e așteptată vara viitoare... pe malul mării și în farfuriile turiștilor.

"În fiecare sector din fiecare cușcă vom amplasa aproximativ 300, 400 de grame de puiet de stridie, pentru a ne asigura că au suficient loc să crească", explică un cercetător INCDM.

Stridiile au acte franțuzești, dar acum învață să trăiască în Marea Neagră.

Biologii au urmărit fiecare mișcare de pe barcă. Vântul le-a dat bătăi de cap, dar e de partea lor. Valurile oxigenează apa și aduc hrană din belșug.

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"Estimăm că de la 8-10 grame, cât au acum stridiile, ar trebui să ajungă la 80, poate 100 de grame. Depinde mult de condițiile din această iarnă, cât de rece va fi, cât de friguroasă și de furtunoasă va fi vremea", spune Victor Niță, cercetător INCDM.

"Vor fi delicioase, pentru că Marea Neagră fiind foarte bogată în fitoplancton este extrem de benefică și nutritivă pentru moluște. Vor obține un procent de carne extrem de ridicat, așa cum am testat noi experimental. Ne așteptăm la un produs de lux", explică Magda Nenciu, biolog.

O stridie crudă va costa în jur de 10 lei. Dacă iarna e blândă, la vară vom putea comanda la restaurantele de pe litoral stridii de Marea Neagră.

"Noi am aruncat niște ancore destul de puternice, toate funiile sunt noi, am băgat ceva bănuți, instalația arată destul de bine", spune Matei Datcu, investitor.

Totul a pornit de la o anchetă Observator. Vă arătam atunci cum scoici contaminate cu metale grele erau culese din bazinele portuare și ajungeau pe mesele turiștilor de pe litoral. După dezvăluiri, statul a schimbat legea și a început să închirieze porțiuni din largul mării, după modelul fermelor de moluște din Bulgaria.