Un viitor poliţist a intrat din prima în tabăra infractorilor, când fost prins în timp ce copia la examenul de admitere în Poliţie. Candidatul avea asupra lui o cameră şi o cască prin care cineva din exterior îi dicta răspunsurile. A ajuns cum îşi dorea, la Poliţie, dar după gratii. Când i-au verificat grila, examinatorii au descoperit că aproape toate răspunsurile copiate erau greşite.

Aproape 2.800 de candidaţi s-au prezentat la examenul scris pentru admiterea în Şcoala de Poliţie Vasile Lascăr din Câmpina. Unul dintre ei a fost prins că trişa, chiar spre finalul probei scrise.

În clasă a avut loc examinarea, unde cu o cameră miniaturală ascunsă în haine, candidatul a filmat subiectele și le-a transmis unei persoane din exterior. Răspunsurile veneau înapoi printr-o microcască. Practic, altcineva îi rezolva examenul, iar el trebuia doar să bifeze variantele corecte.

Supraveghetorii au descoperit dispozitivele și l-au eliminat din concurs

La percheziţia corporală, o asistentă i-a scos cu o pensetă microcasca lipită pe timpan. Din sala de examen, bărbatul a ajuns la audieri şi apoi direct în arestul IPJ Prahova, pentru 24 de ore.

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"Fiind cercetat pentru infracţiunea de divulgare a informaţiilor secret de serviciu sau nepublice. Cercetările continuă pentru identificarea persoanei care i-ar fi transmis persoanei prin intermediul dispozitivului de comunicare audio răspunsurile la subiectele de examen", explică Georgian Epure, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

Curioşi să vadă ce a făcut la test, examinatorii au rămas fără cuvinte când au realizat că aproape toate răspunsurile care i-au fost comunicate de complice erau greşite. Anul acesta, IGPR a scos la concurs 1.800 de posturi de agent de poliţie.

"Candidaţii trebuie să susţină un test grilă format din 90 de întrebări, care verifica cunoştinţele din limba română, limba străină, educaţie civică şi cetăţenească, legislaţie specifica MAI, logică şi raţionamente logice", menţionează Andrei Cucolea, ofiţer de Poliție şi instructor.

Reținerea pentru fraudarea admiterii este o premieră pentru școală

"Este un mesaj ferm că tentativa de fraudare este aproape imposibil de realizat la nivelul Şcolilor de Agenţi de Poliţie. Avem şi echipamente pe care le folosim pentru a descuraja şi pentru a combate astfel de practici", spune Cosmin Andreica, preşedinte Europol.

O metodă asemănătoare de copiat a fost folosită și la Bacalaureat. Potrivit procurorilor, candidații filmau subiectele, iar răspunsurile le erau dictate prin căști ascunse. Rețeaua ar fi ajutat, contra cost, zeci de candidați să fraudeze BAC-ul.