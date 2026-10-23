Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea de joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a costat doar 24,50 de lei și a fost jucat prin intermediul unei aplicații mobile, potrivit anunțului făcut de Loteria Română.

Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat. Un român a dat lovitura cu un bilet de doar 24,50 de lei - Hepta

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro), a fost câștigat la extragerea de joi, 22 octombrie.

Potrivit Loteriei Române, biletul câștigător a fost achiziționat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro și a costat doar 24,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Este pentru a treia oară în acest an când premiul de categoria I la Loto 6/49 este câștigat.

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Ultimul mare câștig fusese înregistrat pe 13 august 2026, când un jucător a obținut un premiu de 52.839.623,04 lei, o sumă considerabil mai mare decât cea acordată la extragerea de joi.