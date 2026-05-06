Hantavirus a ajuns în Europa. Un pasager care părăsise nava Hondius a fost testat pozitiv

Hantavirus a ajuns în Europa, după ce un pasager care părăsise deja nava de croazieră MV Hondius a fost testat pozitiv la întoarcerea acasă, au anunțat autoritățile într-o actualizare miercuri.

Autoritățile elvețiene au declarat că bărbatul s-a întors acasă luna trecută, după o călătorie în America de Sud cu soția sa, înainte de a fi testat pozitiv pentru virus, care poate rămâne latent până la opt săptămâni.

El a mers la un spital din Zurich pentru testare după ce operatorul de croazieră, Oceanwide Expeditions, a trimis un e-mail pasagerilor recenți despre virusul care se răspândește și care a ucis trei persoane și a îmbolnăvit cel puțin cinci, a declarat Organizația Mondială a Sănătății, conform New York Post.

Nu este clar în ce stare se află bărbatul după ultimul test pozitiv. Soția sa nu a prezentat niciun simptom, dar se autoizolează ca măsură de precauție.

Autoritățile sanitare locale au susținut miercuri că "în prezent nu există niciun risc pentru publicul elvețian".

Cu toate acestea, vestea stârnește panică, având în vedere că virusul pare să se răspândească prin "transmitere de la om la om" și poate fi periculos timp de opt săptămâni - nava de croazieră fiind blocată pe mare, iar țările alarmate se tem să-i permită acostarea.

Virusul se răspândește de obicei prin excremente de rozătoare – dar o tulpină rară, virusul Andes, se poate răspândi între oameni și are o rată a mortalității de 40% – și este probabil vinovata din spatele epidemiei.

Maria Van Kerkhove, directoarea OMS pentru pregătire și prevenirea epidemiilor și pandemiilor, a declarat reporterilor marți că "ar putea exista o oarecare transmitere de la om la om între contacte foarte apropiate".

Trei persoane au murit în urma epidemiei, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Între timp, trei pacienți suspecți au fost evacuați de pe MV Hondius la Capul Verde și urmează să călătorească în Olanda, a confirmat miercuri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

"În acest stadiu, riscul general pentru sănătatea publică rămâne scăzut", a spus el.

Nava a rămas blocată în apele vest-africane după ce i s-a refuzat permisiunea de a acosta în Capul Verde din cauza unor probleme de sănătate.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a acordat navei permisiunea de a acosta în Insulele Canare - dar liderul regional al insulei, Fernando Clavijo, a fost furios de această decizie.

Guvernul de la Madrid a declarat că "Spania are obligația morală și legală de a ajuta aceste persoane, printre care se numără și mai mulți cetățeni spanioli".

Guvernul național poate trece cu vederea autoritățile regionale din Spania în temeiul constituției sale.

