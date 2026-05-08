O clipă de neatenţie putea avea urmări tragice în Sibiu, unde o fetiţă de doar un an şi jumătate a căzut dintr-o maşină aflată în mers după ce a deschis portiera. Copila era aşezată într-un scaun special, dar fără a avea cuplată centura de siguranţă.

O fetiţă de 1 an şi 6 luni a căzut dintr-o maşină aflată în mers. Era în scaun, dar nu avea centura cuplată

"Poliţiştii rutieri intervin la un accident de circulaţie produs pe strada Principală, în localitatea Mohu. Din primele verificări efectuate de către poliţiştii rutieri a rezultat faptul că o minoră, în vârstă de 1 an şi 6 luni, domiciliată în localitatea Mohu, aflându-se într-un scaun special pentru transportul copiilor, amplasat pe bancheta din spate a autoturismului, însă neavând centura de siguranţă cuplată, ar fi deschis portiera autoturismului şi a căzut din maşină pe carosabil", au anunţat poliţiştii.

Maşina era condus de mama fetei, în vârstă de 33 de ani.

În urma accidentului rutier, copila a suferit mai multe răni şi a fost transportată la spital, conştientă.

