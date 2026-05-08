O fetiţă de 1 an şi 6 luni a căzut dintr-o maşină aflată în mers. Era în scaun, dar nu avea centura cuplată

O clipă de neatenţie putea avea urmări tragice în Sibiu, unde o fetiţă de doar un an şi jumătate a căzut dintr-o maşină aflată în mers după ce a deschis portiera. Copila era aşezată într-un scaun special, dar fără a avea cuplată centura de siguranţă.

de Nicu Tatu

la 08.05.2026 , 15:37
"Poliţiştii rutieri intervin la un accident de circulaţie produs pe strada Principală, în localitatea Mohu. Din primele verificări efectuate de către poliţiştii rutieri a rezultat faptul că o minoră, în vârstă de 1 an şi 6 luni, domiciliată în localitatea Mohu, aflându-se într-un scaun special pentru transportul copiilor, amplasat pe bancheta din spate a autoturismului, însă neavând centura de siguranţă cuplată, ar fi deschis portiera autoturismului şi a căzut din maşină pe carosabil", au anunţat poliţiştii.

Maşina era condus de mama fetei, în vârstă de 33 de ani.

În urma accidentului rutier, copila a suferit mai multe răni şi a fost transportată la spital, conştientă.

