Vladimir Putin, dispus să discute cu liderii UE, dar nu va face primul pas: Ei au rupt relaţiile

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să negocieze cu toată lumea, inclusiv cu europenii, a transmis vineri Kremlinul, după ce Financial Times a dezvăluit că liderii Uniunii Europene se pregătesc de eventuale discuţii.

Potrivit Financial Times, Uniunea Europeană îşi schimbă poziţia şi începe să ia în calcul negocieri directe cu Rusia deoarece liderii europeni sunt nemulţumiţi de modul în care decurg discuţiile pentru încheierea războiului din Ucraina, conduse până acum de preşedintele american Donald Trump.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat scenariul ca Uniunea Europeană să negocieze cu Putin şi a transmis că blocul comunitar are susţinerea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru acest demers.

"Putin este pregătit să negocieze cu toată lumea. A afirmat acest lucru în repetate rânduri", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat de Reuters. "Suntem pregătiţi să continuăm dialogul atât cât europenii sunt pregătiţi să o facă. Totuşi, aşa cum Putin a spus de mai multe ori, noi nu vom iniţia astfel de contacte după poziţia adoptată de europeni", a adăugat acesta.

Rusia susţine că guvernele europene trebuie să facă primul pas, deoarece ele au fost cele care au rupt contactele cu Moscova în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina. "Partea rusă nu a fost iniţiatoarea încetării complete a relaţiilor cu UE. Această decizie a fost luată de Bruxelles şi de unele capitale europene", a spus Peskov.

Liderii europeni au declarat în repetate rânduri că Rusia trebuie învinsă în Ucraina şi că îl consideră pe Putin un criminal de război şi un lider autoritar, care ar putea ataca într-o zi NATO dacă va câştiga războiul. Rusia respinge aceste acuzaţii pe care le cataloghează drept "absurde".

Putin, care a invadat Ucraina în februarie 2022, acuză la rândul său statele europene că alimentează războiul oferind Kievului sprijin financiar, militar şi informaţional.

Georgiana Dulgheru

