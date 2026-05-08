9 mai, Ziua Europei. Ce semnificaţie are această zi

Ziua Europei este celebrată anual pe 9 mai şi marchează declaraţia istorică prin care au fost puse bazele Uniunii Europene. Data are o puternică încărcătură simbolică şi este asociată cu pacea, unitatea şi colaborarea dintre popoarele europene.

Pe 9 mai, în toate statele membre ale Uniunii Europene sunt organizate manifestări dedicate Zilei Europei. Sărbătoarea comemorează un moment-cheie din istoria continentului şi reprezintă un simbol al păcii şi al solidarităţii europene.

Declaraţia Shuman şi semnificaţia zilei de 9 mai

Ziua Europei este sărbătorită anual pe 9 mai şi reprezintă simbolul păcii şi al unităţii în Europa. Data are legătură directă cu „Declaraţia Schuman”, prezentată pe 9 mai 1950 de ministrul francez de externe Robert Schuman. Prin acest discurs istoric, liderul francez propunea crearea unei comunităţi europene care să gestioneze în comun producţia de cărbune şi oţel.

Planul avea rolul de a preveni izbucnirea unui nou război în Europa, la doar câţiva ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Ideea cooperării economice dintre statele europene a fost considerată primul pas concret către formarea Uniunii Europene.

Declaraţia Schuman a dus la apariţia Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, organizaţie care a reunit iniţial Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos. În timp, proiectul european s-a extins şi s-a transformat în actuala Uniune Europeană.

Prin această iniţiativă, liderii europeni urmăreau să elimine riscul unor noi conflicte militare între statele europene. Ideea a fost considerată revoluţionară pentru perioada de după război şi a deschis drumul către integrarea europeană.

Cum se sărbătoreşte Ziua Europei

În fiecare an, pe 9 mai, instituţiile Uniunii Europene organizează evenimente speciale în Bruxelles, Strasbourg şi Luxemburg. Cetăţenii pot participa la vizite ghidate, conferinţe, spectacole şi activităţi interactive.

Şi în România sunt organizate manifestări dedicate Zilei Europei. În Bucureşti şi în alte oraşe au loc concerte, târguri, expoziţii şi evenimente educative dedicate valorilor europene.

De-a lungul anilor, Ziua Europei a devenit nu doar o sărbătoare oficială, ci şi un simbol al colaborării dintre statele europene şi al libertăţii de circulaţie de care beneficiază cetăţenii Uniunii Europene.

