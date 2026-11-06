Actorul britanic Russell Brand, găsit vinovat de viol şi agresiune sexuală. Riscă ani grei de închisoare

Actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat de viol şi agresiune sexuală, de un tribunal din Londra. Artistul riscă acum ani grei de închisoare.

Russell Brand, odinioară unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori din industria mass-media britanică şi totodată fost soţ al cântăreţei americane Katy Perry, a negat acuzaţiile, susţinând că incidentele judecate în acest proces au fost fie raporturi consensuale, fie fapte inventate sau imaginate.

Procurorii l-au descris pe starul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filme precum "Get Him to the Greek" şi "Arthur", drept un prădător sexual lipsit de scrupule.

"Un prădător sexual lipsit de scrupule"

El a fost găsit vinovat, la Southwart Crown Court din Londra, la un cap de acuzare pentru viol şi trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală. A fost achitat însă pentru alte două acuzaţii de viol şi pentru o acuzaţie de tentativă de agresiune sexuală.

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Judecătorul Joel Bennathan a declarat că sentinţa va fi pronunţată lunea viitoare, pe 9 noiembrie, şi că inculpatul riscă o pedeapsă lungă de închisoare. Instanţa i-a refuzat eliberarea pe cauţiune, iar Russell Brand a fost condus înapoi în celulă.

Procurorii au precizat că faptele incriminate, comise între 1999 şi 2009, coincid cu perioada în care Russell Brand a avut o ascensiune profesională spectaculoasă, evoluând de la un comic puţin cunoscut care susţinea spectacole de stand-up în săli mici şi până la statutul de vedetă, după ce a devenit prezentator de televiziune şi un star de cinema la Hollywood.

Instanţa londoneză a audiat mărturiile emoţionante, marcate de lacrimi, dar şi de o mare forţă interioară, ale celor şase reclamante, toate având dreptul la anonimat pe viaţă. Aceste femei nu se cunoşteau între ele, însă s-au adresat Poliţiei în urma difuzării unui documentar TV şi a unor relatări apărute în presă în 2023, în care alte femei formulaseră astfel de acuzaţii sub protecţia anonimatului.

Ce acuzaţii i se aduc

Cea mai explicită dovadă prezentată în cadrul procesului s-a referit la violul pentru care starul britanic a fost condamnat, petrecut în 2009. Victima l-a cunoscut pe Russell Brand după un spectacol şi a întreţinut relaţii sexuale cu el în cabina acestuia. Câteva zile mai târziu, reclamanta s-a deplasat la locuinţa starului, unde acesta a violat-o.

De asemenea, Russell Brand a fost condamnat joi pentru o agresiune sexuală asupra unei femei într-un bar din Londra în 2004, când actorul s-a apropiat de ea în timpul unei petreceri şi a început să o atingă într-un mod nepotrivit.

Starul britanic a fost condamnat pentru o altă agresiune sexuală, pe care a comis-o în 2009 în prezenţa a doi dintre colegii săi de muncă. A treia condamnare a vizat un incident din perioada 2004 - 2005, când Russell Brand a agresat o femeie care lucra la un post de radio, în timpul unui atac violent, desfăşurat în faţa anturajului acestuia.