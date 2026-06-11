O salvare miraculoasă, atunci când nimeni nu mai credea că e posibilă. O fetiţă de opt ani, cu autism, blocată la opt metri adâncime sub pământ, într-o fântână în construcţie, a fost scoasă la suprafaţă în aplauzele comunităţii. Mircea, un pompier cu experienţă, a coborât în spaţiul îngust şi a reuşit să o cuprindă cu braţele. Fetiţa a ajuns la spital cu mai multe răni, dar este în afara pericolului. Două ore a durat misiunea care le-a dat emoţii până şi salvatorilor.

Este finalul unei operaţiuni care a ţinut o întreagă comunitate cu sufletul la gură. Speriată şi lovită, fetiţa de opt ani este scoasă din groapă în braţele salvatorului. De pe margine, bunica răsuflă uşurată. În grija ei era fata în momentul în care a căzut în fântâna în construcţie.

"Emoţii mai mari ca astea cum poate să fie. Şi eu sunt tată de copii. O minune dumnezeiască. A vrut Dumnezeu de a ieşit cu ea vie". "Am dat scândurile de jur împrejur. Am dat un prelungitor jos să se agaţe, dar fata având probleme de sănătate nu a putut face nimic", spun oamenii.

Mircea, pompierul salvator

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Mircea, unul dintre pompieri şi tată la rândul lui, este cel care a coborât după fată şi i-a salvat astfel viaţa.

"Am încercat pe cât posibil toate cursurile pe care le-am făcut am încercat să aplic tot ce am învăţat, într-un final fetiţa a înţeles, s-a liniştit, m-a luat de gât şi nu mi-a mai dat drumul până sus", a declarat Mircea Măzăreanu, pompier.

Fetiţa rămăsese blocată la opt metri adâncime, între tuburile de beton ale fântânii şi malul de pământ. Un loc foarte îngust şi cu puţin oxigen. Victima suferă de autism şi cel mai probabil nu şi-a dat seama de pericol. Iar asta a ajutat-o să nu intre în panică.

Pentru a ajunge la fetiţă, salvatorii au fost nevoiţi mai întâi să extragă fiecare tub din fântână.

"Am intervenit cât se poate, am scos pompele din fântână şi am comunicat în permanenţă cu copilul", a declarat Ştefan Irescu, reprezentant primărie.

Misiunea pompierilor a durat aproape 2 ore.

"Foarte emoţionant. Când am ieşit m-a buşit pânsul. Am şi eu acasă 3 fete", a povestit Mircea Măzăreanu, pompier.

Fetiţa a fost scoasă la suprafaţă speriată şi apoi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

"Este conştientă, este cooperantă a fost diagnosticată cu politraumatism prin strivire, contuzie toraco-abdominală, contuzie de genunchi stâng şi cot drept. În momentul de faţă este încă în investigaţii medicale şi cel mai probabil va rămâne internată în secţia de chrurgie infantilă a spitalului", a declarat Alina Cosma, purtătorul de cuvânt Spitalul județean de urgență Sf Pantelimon Focșani.

Nu este sigura salvare miraculoasă de la noi din ţară. Cea mai celebră şi recunoscută internaţional a avut loc în anul 2001, atunci când Oana Furnică, o fată de 18 ani şi 40 de kilograme, a salvat de la moarte o fetiţă de doi ani căzută într-un puţ. Tocmai datorită constituţiei ei, a fost singura care încăpea în spaţiul îngust. Niciun adult nu ar fi putut coborî altfel. Eroina a fost coborâtă cu capul în jos şi a dat dovadă de un curaj uimitor. La finalul intervenţiei, a fost scoasă la suprafaţă aproape leşinată, dar cu victima teafără, în braţele ei.