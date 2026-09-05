Zona din Bucureşti unde Primăria vrea să construiască un "coridor verde" de 4 km. Au început şi lucrările

Calea 13 Septembrie intră într-un amplu proces de reamenajare, cu trotuare refăcute, spaţii verzi extinse şi sute de mii de plante şi arbori. Proiectul va continua pe Şoseaua Panduri şi Bulevardul Tudor Vladimirescu, iar Primăria promite un "coridor verde" de patru kilometri.

Transformare pe Calea 13 Septembrie. Primăria anunţă peste 200.000 de plante şi arbuşti - Ciprian Ciucu | Facebook

"Amenajăm Calea 13 Septembrie, de la Bd. Libertăţii până la intersecţia cu Şos. Panduri şi Bd. Tudor Vladimirescu. Şi vom continua! Lucrările sunt în plină desfăşurare, iar de la jumătatea lunii octombrie intrăm, câte un kilometru, pe Şos.Panduri şi Bd. Tudor Vladimirescu. Reparăm trotuarele, demineralizăm, plantăm. pe Calea 13 Septembrie, între Piaţa Arsenalului şi intersecţia cu Şos. Panduri, terenul pentru spaţiul verde a fost pregătit, sistemul de irigaţii montat", anunţă Primăria Capitalei.

Potrivit sursei citate, se amenajează şi pe mijlocul bulevardului, de la Piaţa Arsenalului până la Bd. Libertăţii.

"Am înlocuit sistemul de irigaţii, care nu mai era funcţional de şase ani. Din 15 octombrie, ne apucăm de amenajarea trotuarelor. Tot atunci intrăm cu amenajările pe Şoseaua Panduri şi pe Bd. Tudor Vladimirescu", adaugă sursa citată.

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Primăria Capitalei mai anunţă că de săptămâna viitoare angajaţii încep să planteze pe o suprafaţă de peste 25.000 de metri pătraţi de spaţiu verde, 112.000 de plante perene, 90.000 de arbuşti şi 1.600 de tei, stejari, arţari, frasini.

"O amplă amenajare peisagistică pe mai multe niveluri vegetale, bazată pe biodiversitate, varietate, mult verde, multă culoare pe tot parcursul anului", mai spun reprezentanţii municipalităţii.

"Bucureştiul se transformă! (...) Zona nu a mai fost reîmprospătată de când au construit-o ai lui Ceauşescu", afirmă şi primarul general Ciprian Ciucu.