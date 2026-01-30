Antena Meniu Search
Un brand românesc din perioada comunistă revine în Capitală după zeci de ani

Lacto Bar by 5 to go, inspirat de cunoscutul brand din perioada comunistă Lacto Bar, urmează să fie lansat în acest an, după ce debutul programat inițial pentru 2025 a fost amânat.

30.01.2026
Anunțat inițial pentru 2025, proiectul a fost amânat din cauza unor probleme legate de spațiul identificat, aflat într-un bloc cu risc seismic. Relansarea este acum planificată pentru 2026, cu trei locații în București, conform Profit.ro.

Noul Lacto Bar va păstra spiritul original al brandului, concentrându-se pe lactate și preparate simple, dar adaptate gusturilor actuale: granola cu iaurt, plăcinte coapte în locație, quiche-uri, sandvișuri și o selecție de lactate artizanale și de la mari producători. Fondatorul 5 to go, Radu Savopol, a declarat că ideea a pornit din dorința de a valorifica un brand cu încărcătură nostalgică, apreciat înainte de 1989.

5 to go continuă astfel extinderea portofoliului de concepte după ce a depășit 700 de locații deschise și a lansat francize noi, precum Espresso, o cafenea mobilă adaptabilă în zone greu accesibile.

