Mașina pe care Klaus Iohannis a condus-o ca primar, scoasă la licitație. Care este preţul de pornire

Un Audi A6 fabricat în 2005, folosit de Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului, va fi scos la licitație. Decizia vine după ce s-a constatat că niciun serviciu al Primăriei Sibiu nu vrea să preia autoturismul, motiv pentru care autoritățile au ales să-l valorifice prin vânzare.

Maşina a fost achiziţionată în leasing de către administrația locală, iar contractul de leasing s-a încheiat în 2010, când autoturismul a intrat în proprietatea Primăriei. Mașina a fost utilizată de primarul Klaus Iohannis, până la momentul în care acesta a început să primească spre utilizare autoturisme BMW de la dealerul pe România al acestei mărci, conform site-ului Turnul Sfatului.

În 2024, mașina a fost evaluată la suma de 3.100 de euro, la care se adaugă TVA, valoare menținută ca urmare a consultării unui evaluator și în 2025. Acum, mașina este scoasă la vânzare, "ținând cont de faptul că niciun serviciu public nu și-a manifestat intenția de preluare a autoturismului, motivat de faptul că autovehiculul are un consum mare de carburant și cheltuieli ridicate de întreținere", după cum se arată într-un raport al Direcției Economice din cadrul Primăriei Sibiu.

Vânzarea prin licitație este preferabilă predării la un centru de colectare a fierului vechi, scenariu în care suma maximă care ar putea fi obținută ar fi de 5.000 de lei.

"Autoturismul este funcțional, apt pentru circulație pe drumurile publice, cu uzură normală corespunzătoare anului de fabricație, se propune valorificarea acestuia prin vânzare la licitație publică", se mai arată în raportul citat, care a însoțit un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului local Sibiu.

Proiectul prevede scoaterea la licitație a mașinii la un preț de 3.500 de euro, la care se adaugă TVA.

Înaintea votului, Adrian Bibu, consilier local din partea PNL, a intervenit pe acest subiect. "Știu că poate vi se pare că se vindem o mașină veche. Aici se vinde o poveste și vreau să ne asigurăm că se vinde la valoarea ei reală. A fost mașina primarului Iohannis și a viitorului președinte al României cu două mandate. Este o poveste, vreau să ne asigurăm că vindem o poveste", a spus Adrian Bibu.

Primarul Astrid Fodor spune că mașina va fi vândută printr-o casă de licitație. "Este o mașină de lux și nu cred că este cazul să o folosească un serviciu. Într-adevăr, are această poveste și o vom vinde printr-o casă de licitații", a răspuns Astrid Fodor.

