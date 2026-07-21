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Video Copil pe trotinetă, la un pas de tragedie în Timişoara, după ce a trecut strada când semaforul era roşu

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 07:51 | Modificat la 21.07.2026, 08:21

O clipă de neatenție putea să se transforme într-o tragedie, la Timișoara. Un copil aflat pe trotinetă a fost la un pas să fie lovit de o mașină, după ce a traversat trecerea de pietoni, deși semaforul era roșu.

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată momentul în care autoturismul trece razant pe lângă copil, la doar câțiva centimetri distanță.

Polițiștii s-au sesizat după ce imaginile au aprut pe internet și încearcă să dea de urma teribilistului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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