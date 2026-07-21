Video Copil pe trotinetă, la un pas de tragedie în Timişoara, după ce a trecut strada când semaforul era roşu
O clipă de neatenție putea să se transforme într-o tragedie, la Timișoara. Un copil aflat pe trotinetă a fost la un pas să fie lovit de o mașină, după ce a traversat trecerea de pietoni, deși semaforul era roșu.
Imaginile surprinse de o cameră de bord arată momentul în care autoturismul trece razant pe lângă copil, la doar câțiva centimetri distanță.
Polițiștii s-au sesizat după ce imaginile au aprut pe internet și încearcă să dea de urma teribilistului.
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