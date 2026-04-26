Video Mașină de 45.000 de euro, căutată în Suedia, descoperită în Portul Constanța. Urma să fie exportată în Georgia

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, un autoturism de lux căutat de autoritățile suedeze, care urma să fie exportat în Georgia.

de Redactia Observator

la 26.04.2026 , 10:58

Potrivit autorităților, în data de 25 aprilie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud Agigea, împreună cu ofițerii FRONTEX detașați în port, au identificat pe platforma unui operator portuar un autoturism marca Ford Ranger, fabricat în anul 2022 și înmatriculat în Suedia.

În urma verificărilor, s-a stabilit că vehiculul este căutat de autoritățile din Suedia.

De asemenea, controlul documentelor a scos la iveală nereguli. Certificatul de înmatriculare prezentat nu îndeplinea condițiile de formă, existând suspiciuni cu privire la acesta.

Articolul continuă după reclamă

Autoturismul, evaluat la aproximativ 45.000 de euro, a fost indisponibilizat, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care mașina a ajuns în România și urma să fie exportată.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.