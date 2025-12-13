Maşină de 70.000 de euro furată din Austria, depistată la Iași. Şoferul susţine că nu ştia că e furată

Un autoturism de 70.000 de euro, furat din Austria și cu seria de șasiu modificată, a fost descoperit la Iași de polițiștii de frontieră. Mașina, o clonă a unui autoturism din Ungaria, era folosită de un bărbat de 45 de ani, care susține că o testase înainte de cumpărare, fără să știe că este furată.

Un autoturism în valoare de 70.000 de euro furat din Austria a fost depistat la Iași de polițiștii de frontieră care au descoperit că vehiculul avea seria de șasiu modificată.

Mașina a fost găsită în zona Aeroportului Iași, folosită de un cetățean român în vârstă de 45 de ani. Mașina fabricată în 2024 era o clonă a unui autoturism din Ungaria.

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice în municipiul Iași, au depistat vehiculul înmatriculat în Ungaria.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică, au efectuat verificări suplimentare. Au constatat că autovehiculul figurează în bazele de date ca fiind furat din Austria. Seria de șasiu fusese modificată pentru a putea fi înmatriculat ulterior.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că mașina aparține unui prieten. A împrumutat-o de la acesta pentru a o testa în vederea cumpărării, fără a avea cunoștință că este implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări în cauză pentru furt. Autovehiculul a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.

