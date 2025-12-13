Premieră națională: utilaj confiscat după ce drona a surprins deșeuri depozitate ilegal pe 2 hectare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă realizarea primei confiscări a unui utilaj ca urmare a utilizării dronelor în acțiuni de control de mediu. În urma verificărilor, Primăria Ciumeghiu, din județul Bihor, a fost sancționată contravențional cu o amendă de 70.000 de lei.

"A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei! Pe scurt: Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care apoi a fost folosit să gestioneze ilegal deşeuri din materiale plastice, textile şi vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă", a scris Diana Buzoianu, sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Ministrul Mediului a explicat că deșeurile descoperite ar fi trebuit sortate, eliminate și reciclate, nu mutate dintr-un loc în altul.

"Vorbim de depozitări masive de deşeuri, pe o suprafaţă de aproximativ 2 hectare. Ca urmare a celor constatate, excavatorul a fost confiscat, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei", a explicat Diana Buzoianu.

Totodată, autoritățile au dispus ca UAT Ciumeghiu să salubrizeze zona în care a fost descoperită depozitarea ilegală a deșeurilor.

"Felicit reprezentanţii Gărzii de Mediu pentru că au început deja să folosească dronele pentru a identifica infracţiunile sau contravenţiile de mediu", a completat ministrul Mediului.

