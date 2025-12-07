Adolescent de 16 ani, cursă nebună pe străzile din Constanţa. A furat o maşină şi s-a urcat beat la volan

Un băiat de 16 ani din Constanța a fost arestat pentru 30 de zile după ce a furat o mașină din fața unei locuințe și a pornit într-o cursă haotică pe străzile orașului.

Un incident grav petrecut în toiul nopții a pus pe jar polițiștii din Constanța. Un adolescent de 16 ani a furat un autoturism lăsat parcat în fața unei case și a început să conducă haotic prin oraș, punând în pericol nu doar propria viață, ci și pe a celorlalți participanți la trafic.

Polițiștii au reușit să-l depisteze în jurul orei 2:20, în timpul unei patrulări efectuate în zona străzii Fântânele. Minorul a fost oprit, iar la scurt timp a recunoscut că s-a urcat la volan sub influența alcoolului. Potrivit surselor, acesta le-ar fi spus agenților că "s-a îmbătat și a vrut să facă ceva ieșit din comun".

Puştiul voia să facă ceva "ieşit din comun"

IPJ Constanța a confirmat incidentul în comunicatul oficial transmis presei, precizând:

"La data de 7 decembrie a.c., în jurul orei 2.20, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 4 au identificat un minor, de 16 ani, care a condus un autoturism pe strada Fântânele din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști".

După audieri și administrarea probelor, procurorii au cerut arestarea preventivă a minorului, măsură pe care instanța a admis-o. Băiatul va sta 30 de zile în arest preventiv, fiind cercetat pentru conducere fără permis și furt în scop de folosință.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care tânărul a reușit să pornească autoturismul și ce traseu a parcurs înainte să fie oprit de oamenii legii.

