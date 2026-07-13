Maşinile vor pune frână în locul şoferilor. Este schimbarea pe care o pregăteşte Comisia Europeană pentru a reduce numărul accidentelor provocate de viteza excesivă. Noile automobile ar putea bloca automat acceleraţia dacă şoferii nu respectă limita.

Comisia Europeană vrea să oblige producătorii auto să doteze maşinile cu o tehnologie care să blocheze vitezomanii. Sistemul va folosi navigatia prin satelit, hărţile digitale si camerele video care recunosc indicatoare rutiere pentru a reduce automat puterea motorului când maşina merge cu viteză peste limita legală. Iar dacă şoferul va accelera, noua funcţie nu îi va permite să încalce restricţia. "Şoferii aici in România nu prea sunt conştienti si mereu sunt cu viteză mare", spune un şofer.

Tehnologia există şi acum la unele maşini, dar poate reduce puterea motorului

Comisia Europeană ia în calcul să permită dezactivarea temporară a sistemului, dar acesta va fi reactivat automat de fiecare dată când maşina pleacă de pe loc. Tehnologia există şi acum la unele maşini, dar poate reduce puterea motorului. Din iulie 2024, toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană sunt deja echipate cu un sistem inteligent de asistență pentru viteză. Îl găsim şi pe unele modele produse înainte de această dată. În cazul de faţă, limita legală este afişată direct în bord - 50 de kilometri pe oră. Dacă o depăşesc, mașina mă avertizează printr-un mesaj pe ecran. La alte modele, avertizarea vine prin semnale sonore sau vibraţii în volan.

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Şoferii vitezomani au provocat anul trecut peste 600 de accidente grave. Un fost şef al Poliţiei Rutiere crede că noul sistem ar putea reduce numărul tragediilor de pe şosele. "Ar duce la menţinerea vitezei în limitele rezonabile odata impuse de lege sau de situaţia carosabilului, dacă va funcţiona cum trebuie şi va avea un impact major asupra accidentelor de circulaţie", a declarat Dan Jianu, fost şef Direcţia Rutieră. Experţii în conducere defensivă se tem, însă că noua tehnologie ar putea implica şi riscuri.

"Frânarea trebuie să fie lentă, progresivă, nu trebuie facuta brusc, pentru ca nu se stie daca avem un conducator auto in spate care nu păstrează distanţa", a declarat Sorin Ene, expert în conducere defensivă. Proiectul Comisiei Europene este deocamdată analizat de experţi. Dacă va fi aprobat, maşinile ar urma să fie dotate cu limitatoare automate de viteză peste cativa ani.