Incendiu la Spitalul de Pneumofiziologie din Braşov: o pacientă, care ar fi provocat focul, găsită carbonizată
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Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Pneumofiziologie din Brașov, duminică după-amiază. Focul ar fi fost provocat de o pacientă care a fost găsită carbonizată în salon, informează Ministerul Sănătăţii.
Din primele informații, focul ar fi fost provocat de o pacientă, cu o ţigară, care ar fi aprins o saltea, într-un salon situat la etajul 1 al clădirii. Alte 10 persoane, pacienți și cadre medicale, s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție, a transmis Ministerul Sănătății.
Incendiul s-a soldat cu o victimă găsită carbonizată.
Focul a fost lichidat de către personalul spitalului, iar la fața locului se intervine pentru ventilarea spațiilor afectate de fum și gestionarea situației.
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