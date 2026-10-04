În centrul Capitalei, Ziua Mondială a Animalelor a fost marcată prin proteste. În Piața Universității, peste o mie de iubitori de animale s-au adunat pentru a-și exprima nemulțumirea față de modul în care statul alege să protejeze necuvântătoarele. Protestul, care a durat ore bune, a reunit reprezentanți ai peste 70 de ONG-uri care luptă pentru protecția animalelor.

De Ziua Mondială a Animalelor, treptele Teatrului Național din Piața Universității s-au umplut de protestatari.

"Noi suntem vocea lor și dorim pedepsirea aspră a criminalilor, închiderea tuturor lagărelor pe banii publici, dorim sterilizare!", a declarat un protestatar.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Este abia prima oră a protestului iar în Piața Universității s-au adunat sute de persoane care reprezintă cel puțin 70 de ONG-uri pentru protecția animalelor, din toată țara. Se pregătesc, cât de curând, să plece în marș spre Piața Victoriei.

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La protest au venit oameni inclusiv din Iaşi, Timişoara, Constanţa, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureş și Suceava.

"Vrem o viață mai bună pentru ele", a spus un protestatar.

"În provincie să se bată la ușile oamenilor, să fie sancționați corespunzător, să li se sterilizeze animalele! Nu dorim animale pe stradă, dorim stop eutanasierii în adăposturile publice și sterilizare", a afirmat un protestatar.

"Poate reușim cumva să nu mai fie atâta violență împotriva animalelor. Să fie mai multe acțiuni de acest gen de sterilizare a animalelor, a pisicilor și câinilor, mai ales că sunt foarte multe abandonate", a spus un protestatar.

Reprezentanții organizațiilor acuză statul român că nu are un program național de sterilizare, dar continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasiere. Potrivit cifrelor prezentate de organizații, doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați. Unii, în condiţii barbare.

"Fac milioane de euro prin cruzime față de animale. Nu le eutanasiază, le omoară! Să oprim prin pedepse abandonul și cruzimea față de animale. Omul e singura ființă de pe planetă care omoară din plăcere și pentru bani", a spus o persoană prezentă la protest.

În total, organizatorii protestului au anunțat că la manifestație au participat peste 1.200 de persoane.