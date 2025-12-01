Antena Meniu Search
Mesajul transmis de Volodimir Zelenski de Ziua Naţională: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj preşedintelui Nicuşor Dan, de Ziua Naţională a României. Liderul Ucrainei mulţumeşte conducerii de la Cotroceni pentru "poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei".

01.12.2025

la 01.12.2025 , 10:26
"În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO", transmite Mediafax.

Zelenski: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români

"Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic. Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României pace și prosperitate", a transmis Volodimir Zelenski.

