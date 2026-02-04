Cine crede că anumite meserii sunt doar pentru bărbaţi nu a cunoscut-o încă pe Mihaela, o fată de 19 ani din Suceava care se relaxează doborând copaci înalţi cât blocul. E în ultimul an de liceu, dar e atât de bună la asta încât va reprezenta România la Campionatul Mondial al Forestierilor, ce va avea loc la jumătatea lui martie în Slovenia.

Mihaela Boca are 19 ani și este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Silvic din Câmpulung Moldovenesc. Pasiunea pentru pădure spune că a moștenit-o de la tatăl său.

"Mă relaxez foarte mult cand merg în pădure, toate utilajele să le văd. Când mi-a dat și tata drujba în mână să fasonez, mi-a dat cască, veste și după am început acasă pe la gater, pe acolo, mai tăiam un lemn, două, trei", a povestit Mihaela Boca, elevă.

"Este muncă de bărbat", prejudecata pe care a vrut să o demonteze

Cinci ani mai târziu, fasonează buşteni cot la cot cu profesioniştii şi schimbă lanţul drujbei în timp record.

"Mi s-a zis că este muncă de bărbat, că fetele nu pot. Și eu am zis că demonstrez bărbaților că și femeile pot face treaba pe care o fac și ei. Este și greu, dar nu imposibil", a spus Mihaela.

Mihaela Boca este singura fată din echipa care va reprezenta România la concursul mondial de luna viitoare din Slovenia. Fie iarna cât de grea, e pe teren, se antrenează pentru cele cinci probe ale competiției.

Singura fată din echipa României la concursul mondial

"Ne pregătim zilnic cu eleva noastră pe care o avem în concurs. Facem pregătire la şcoală, pe teren doborând arbori reali. Fetele a-şi putea spune că în multe situații sunt mai perseverente decât băieții", a explicat Michaiel Alexandru, profesor inginer silvic Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc.

"Mihaela ne impresionează prin faptul că are energia asta și dorința de a reuși. La concursul mondial din Slovenia participă 115 concurenţi din 24 de țări", a declarat Ciprian Palaghianu, decan al Facultăţii de Silvicultură Suceava.

