Video Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul

Cine crede că anumite meserii sunt doar pentru bărbaţi nu a cunoscut-o încă pe Mihaela, o fată de 19 ani din Suceava care se relaxează doborând copaci înalţi cât blocul. E în ultimul an de liceu, dar e atât de bună la asta încât va reprezenta România la Campionatul Mondial al Forestierilor, ce va avea loc la jumătatea lui martie în Slovenia.

la 04.02.2026 , 20:26

Mihaela Boca are 19 ani și este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Silvic din Câmpulung Moldovenesc. Pasiunea pentru pădure spune că a moștenit-o de la tatăl său.

"Mă relaxez foarte mult cand merg în pădure, toate utilajele să le văd. Când mi-a dat și tata drujba în mână să fasonez, mi-a dat cască, veste și după am început acasă pe la gater, pe acolo, mai tăiam un lemn, două, trei", a povestit Mihaela Boca, elevă.

"Este muncă de bărbat", prejudecata pe care a vrut să o demonteze

Cinci ani mai târziu, fasonează buşteni cot la cot cu profesioniştii şi schimbă lanţul drujbei în timp record.

"Mi s-a zis că este muncă de bărbat, că fetele nu pot. Și eu am zis că demonstrez bărbaților că și femeile pot face treaba pe care o fac și ei. Este și greu, dar nu imposibil", a spus Mihaela.

Mihaela Boca este singura fată din echipa care va reprezenta România la concursul mondial de luna viitoare din Slovenia. Fie iarna cât de grea, e pe teren, se antrenează pentru cele cinci probe ale competiției.

Singura fată din echipa României la concursul mondial

"Ne pregătim zilnic cu eleva noastră pe care o avem în concurs. Facem pregătire la şcoală, pe teren doborând arbori reali. Fetele a-şi putea spune că în multe situații sunt mai perseverente decât băieții", a explicat Michaiel Alexandru, profesor inginer silvic Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc.

"Mihaela ne impresionează prin faptul că are energia asta și dorința de a reuși. La concursul mondial din Slovenia participă 115 concurenţi din 24 de țări", a declarat Ciprian Palaghianu, decan al Facultăţii de Silvicultură Suceava.

