Nuduri generate cu AI la o școală din SUA. Victima, o elevă de 13 ani, suspendată după ce şi-a lovit agresorul

O elevă de 13 ani din SUA a fost suspendată temporar de la o școală de stat după ce a agresat un coleg implicat într-un caz de distribuire a unor imagini cu nuduri false, generate cu inteligență artificială. Ulterior, autoritățile au formulat acuzații penale împotriva adolescenţilor suspectați că au creat și răspândit imaginile.

Cazul a avut loc la o școală gimnazială din parohia Lafourche, Louisiana. Mai multe imagini cu nuduri false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și care înfățișau eleve minore, au început să circule pe rețelele sociale, în special pe Snapchat, unde mesajele se șterg automat după vizualizare, relatează AP.

Fetele afectate au cerut ajutor unui consilier școlar și unui adjunct al șerifului repartizat unității de învățământ. Din cauza naturii aplicației, imaginile nu au putut fi identificate imediat, iar conducerea școlii a pus sub semnul întrebării existența lor.

Incidentul din autobuzul școlar

La finalul cursurilor, o elevă de 13 ani a urcat în autobuzul școlar, unde un coleg îi arăta unui prieten una dintre imaginile trucate.

"Atunci m-am enervat", a declarat fata în cadrul audierii disciplinare.

Aceasta l-a lovit pe băiat și le-a îndemnat pe prietenele sale, unele dintre ele victimele respectivei hărţuiri, să i se alăture. Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video, care a circulat ulterior pe rețelele sociale.

Conducerea școlii a decis excluderea elevei pentru mai mult de 10 săptămâni și trimiterea acesteia la o unitate de învățământ alternativă. Avocații fetei susțin că băiatul suspectat că ar fi creat imaginile nu a fost sancționat disciplinar de școală.

Autoritățile formulează acuzații penale

Ulterior, biroul șerifului a deschis o anchetă penală. Doi băieți au fost acuzați de diseminarea ilegală de imagini explicite generate cu inteligență artificială, în baza unei legi recente din statul Louisiana. Niciunul nu a fost identificat public, având în vedere vârsta lor.

Eleva nu a fost pusă sub acuzare, autoritățile invocând "totalitatea circumstanțelor".

Potrivit declarațiilor făcute în cadrul audierilor, conducerea școlii nu a identificat inițial dovezi clare ale existenței imaginilor. Investigația ulterioară, desfășurată pe parcursul mai multor săptămâni, a confirmat însă existența unor imagini cu nuduri generate cu AI care implicau opt eleve și doi adulți.

"Nuduri complete, cu fața ei suprapusă", a explicat tatăl fetei, Joseph Daniels.

Lipsa pregătirii pentru noile forme de hărțuire

Specialiștii spun că acest caz evidențiază modul în care școlile nu sunt pregătite să gestioneze impactul noilor tehnologii asupra fenomenului de cyberbullying.

"Când ignorăm daunele din mediul digital, singurul moment care devine vizibil este cel în care victima clachează", a declarat Sergio Alexander, cercetător la Texas Christian University.

Inspectoratul şcolar a transmis că a respectat procedurile existente, însă politicile privind inteligența artificială vizau în principal utilizarea academică, iar programele de prevenire a hărțuirii online nu fuseseră actualizate din 2018.

Impactul transferului la școala alternativă

După mutarea la unitatea de învățământ alternativă, starea elevei s-a deteriorat semnificativ, potrivit declarațiilor tatălui său. Acesta a spus că adolescenta nu mai putea mânca și a avut dificultăți serioase de concentrare, ceea ce a dus la nefinalizarea activităților școlare online în primele zile.

În acest context, familia a apelat la ajutor specializat, iar fata a început terapie pentru depresie și anxietate. Tatăl său a declarat că, inițial, nimeni din sistemul educațional nu a observat lipsa implicării școlare.

"A fost lăsată în urmă", a spus acesta.

Avocații au subliniat că perioada petrecută în afara mediului școlar obișnuit a afectat parcursul educațional al elevei și a contribuit la izolarea acesteia față de colegi. Studiile arată că elevii suspendați sau exmatriculați au un risc mai mare de a se confrunta ulterior cu dificultăți academice, deconectare de la comunitatea școlară și rezultate mai slabe pe termen lung.

"A rămas prea mult timp de dinafara programei şcolare", a precizat unul dintre avocaţii fetei de 13 ani. "Ea este o victimă, EA este victima", a subliniat acesta.

La momentul reanalizării cazului, trecuse deja suficient timp încât eleva ar fi putut reveni la școala inițială în regim de probă. Totuși, din cauza întârzierilor acumulate înainte de începerea terapiei, districtul a propus prelungirea șederii la școala alternativă cu încă 12 săptămâni.

Decizia finală a consiliului școlar

După apelul depus de avocații fetei, consiliul școlar a decis să permită revenirea acesteia la cursuri. Eleva s-a întors la școala inițială pe 7 noiembrie, urmând să rămână sub supraveghere până la finalul lunii ianuarie.

În această perioadă, nu va putea participa la activități extracurriculare sau sportive.

"Uneori, în viață, putem fi atât victime, cât și agresori", a declarat superintendentul districtului, Jarod Martin.

Un membru al consiliului a precizat însă că decizia a fost luată ținând cont de contextul complet al cazului și de presiunea la care a fost supusă eleva.

