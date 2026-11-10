Meseria veche reinventată de o familie din Ilva Mică, în era AI. Acum au comenzi şi din străinătate

Un meşteşug moştenit de la evrei este readus la viaţă într-un atelier din Ilva Mică. O întreagă familie dă viaţă unor produse tradiţionale, lucrate manual, într-o perioadă în care tehnologia şi automatizarea par să ne acapareze tot mai mult viaţa de zi cu zi.

Tradiţia nu poate fi înlocuită de niciun robot şi asta o dovedeşte o familie maramureşeană. Într-un atelier dotat cu fonduri europene, meşterul George Sîrb încă mai practică meseria învăţată de la tatăl său, care îi deprinsese tainele de la meșteri evrei.

"Moștenesc meseria de la tata, care a învățat-o la rândul lui de la evrei, chiar aici, la Bistrița. A fost ucenic timp de trei ani. El știa toate meseriile care țin de pielărie. Prin anii ’60, a lucrat la noi, în localitate, în cooperație. Eu de mic copil am făcut curele, am tăbăcit cizme, încălțăminte, în domeniul pielăriei am făcut tot ce s-a putut face", povestește meșterul pentru Timp Online.

Dar ca orice afacere de familie, parcursul nu a fost lipsit de întreruperi. După Revoluție, când portul tradițional a pierdut teren, iar cererea pentru produsele lucrate manual a scăzut, Ilie Sîrb a fost nevoit să renunțe temporar la meserie și să se îndrepte spre domeniul construcțiilor, însă în 2017, cu bani obținuți printr-un proiect pe fonduri europene, a reușit să se întoarcă la vechea dragoste, de meșteșugar, scrie sursa citată.

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70.000 de euro din bani europeni au fost investiţi în atelierul în care acum familia confecţionează curele tradiţionale şi chimire din piele naturală. Din 2019 şi până în prezent, afacerea a prosperat, iar familia primeşte comenzi inclusiv din străinătate, însă o mare parte dintre chimire ajung în Maramureș, unde portul popular păstrează încă locul acestor piese tradiționale.