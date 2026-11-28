Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că este dispus să accepte un acord de rotație a funcției de prim-ministru în cadrul unui guvern de uniune națională, în baza căruia Gadi Eisenkot, liderul formațiunii Yashar, ar urma să ocupe primul funcția de premier, iar Netanyahu să îi succeadă ulterior, pentru restul mandatului. Potrivit presei israeliene, propunerea a fost transmisă prin canale neoficiale, însă a generat opinii împărțite în cercul apropiat al lui Netanyahu, au declarat oficiali din cadrul Biroului Prim-ministrului pentru postul Channel 13.

Netanyahu, dispus să-i cedeze lui Eisenkot prima poziție în rotativa pentru funcția de premier al Israelului - Sursa: Profimedia

Conform postului public Kan, citat de The Times of Israel, oferta ar fi fost transmisă deja prin canale neoficiale, pentru ca partidul Likud să poată evita asumarea publică a propunerii. În același timp, formațiunea rămâne divizată în privința condițiilor unui eventual acord.

Eisenkot privește însă cu scepticism propunerea lui Netanyahu și continuă pregătirile pentru formarea unui nou guvern până săptămâna viitoare, înainte de expirarea mandatului său inițial, pe 6 decembrie. El ar putea solicita și o prelungire de 14 zile din partea președintelui Israelului.

Liderul partidului Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, a avertizat că oferta lui Netanyahu ar putea fi doar o strategie pentru blocarea formării unui guvern fără Likud și declanșarea unor noi alegeri. Potrivit acestuia, chiar și în cazul unui acord de uniune, Netanyahu ar putea provoca o criză politică în următoarele luni.

Articolul continuă după reclamă

Eisenkot le-ar fi promis partenerilor săi de coaliție, Liberman și liderului Democraților, Yair Golan, că nu va negocia formarea unui guvern de uniune cu Netanyahu fără acordul lor.

Blocul condus de Eisenkot, format din patru partide, deține 48 de mandate, sub pragul de 61 necesar pentru majoritatea parlamentară. Pentru a obține sprijinul necesar, acesta ar putea apela la partidele ultraortodoxe, la formațiunile arabe sau la o combinație între acestea.

Într-o declarație publicată vineri, Eisenkot a susținut că este dispus să facă compromisuri pentru formarea unui guvern de uniune, însă a acuzat Likud că nu a prezentat propuneri concrete. Printre principalele divergențe se numără înființarea unei comisii de anchetă privind atacul Hamas din 7 octombrie 2023, eliminarea extremiștilor din guvern și adoptarea unei legislații care să prevadă serviciul militar sau național pentru toți cetățenii.

Eisenkot și liderul formațiunii B’Yachad, Naftali Bennett, urmează să se întâlnească duminică pentru a discuta condițiile unui eventual acord de coaliție, după ce negocierile au fost amânate pe fondul divergențelor privind înrolarea ultraortodocșilor în armată.