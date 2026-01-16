Proteste cu mii de oameni organizate aseară în Capitală. Participanţii au cerut demisia guvernului după măsurile de austeritate. De la manifestaţii nu au lipsit nici violenţele. Mai multe persoane au fost amendate după ce au atacat forţele de ordine care au fost nevoie să folosească gaze lacrimogene. O altă numulţumire a celor strânşi la protest este promulgarea de către preşedinte a legii Vexler, care are ca scop combaterea antisemitismului, extremismului și promovării simbolurilor fasciste și legionare.

"De la ei nu taie, au tăiat de la Sănătate, de la Educaţie. O să ieşim în stradă până guvernul ăsta o să plece", spune un protestatar.

Este mesajul transmis guvernului de peste zece mii de oameni adunaţi aseară în Piaţa Victoriei pentru a protesata împotriva măsurilor de austeritate. Oamenii sunt revoltaţi după creşterea taxelor şi impozitelor şi cer demisia premierului Ilie Bolojan.

"Nu e bine deloc. Asta dovedeşte un banditism asupra poporului român. Nu se poate aşa ceva". "Un dezastru la care nu mă aşteptam. Mă cutremur. Ceea ce spune Bolojan că face o reformă este un praf în ochi", spun protestatarii.

Au plecat în marş spre Guvern

Manifestaţia a început în Piaţa Universităţii de unde protestarii au plecat în marş spre sediul Guvernului.

Jandarmii au fost mobilizaţi în număr mare în Piaţa Victoriei pentru a preîntâmpina orice formă de violenţă, cei de la AUR au reuşit să strângă aici câteva mii de oameni.

Chiar şi aşa, incidentele nu au lipsit. Jandarmeria a dat amenzi de peste 10.000 de lei după ce mai mulţi protestatari au aruncat cu recipiente din plastic, bulgări de zăpadă şi inclusiv garduri de protecţie în direcția forțelor de ordine. Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a-i opri.

Printre protestatari s-au aflat şi parlamentari.

"Măsurile pe care domnul Bolojan le-a implementat sunt măsuri doar împotriva românilor, doar împotriva mediului de afaceri, nicio măsură pentru a susţine mediul de afaceri sau pentru a sprijini românii", a declarat Gianina Şerban, deputat AUR.

Contra-protest la demonstraţie

Demonstranții şi-au arătat inclusiv nemulţumirea faţă de legea Vexler pentru combaterea extremismului despre care spun că reprezintă cu atac la libertatea de exprimare.

În timpul demonstraţiilor de aseară a avut loc şi un contra-protest, împotriva lui Călin Georgescu. Mesajul "Marș la Moscova" a fost proiectat pe clădirile din Piața Universității sub privirile celor care îl susţin pe fostul candidat la preşedinţie. Proiecţia a durat aproximativ un minut.

Şi în Hunedoara câțiva locuitori ai municipiului Petroșani s-au adunat în fața Casei de Cultură a Sindicatelor pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor stabilite pentru acest an.

