Vremea de mâine 8 noiembrie. Minime de -10 grade și maxime de 14 grade. Unde sunt așteptate precipitații

Vremea se răcește puternic în timpul nopții, iar în unele zone ale țării temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius. Meteorologii avertizează și asupra ceții, care se poate forma dimineața și noaptea, izolat însoțită de depuneri de chiciură.

La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin în regiunile intracarpatice și variabil în rest, iar în Oltenia și în Muntenia local va fi nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între -10 și 3 grade, cu cele mai mici valori în depresiunile din estul Transilvaniei.Pe arii restrânse se va forma ceață, izolat asociată cu depunere de chiciură.

Vremea de mâine 8 noiembrie în ţară

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea în vestul și sud-vestul țării unde pe spații mici va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp), iar în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului (viteze de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 grade în estul Transilvaniei și 4 grade în Dealurile de Vest. Mai ales dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, izolat asociată cu depunere de chiciură. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară, la valori foarte ridicate (câmp intens anticiclonic).

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Vremea de mâine 8 noiembrie în Bucureşti în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -4...0 grade.

Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de -3...0 grade. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară, la valori foarte ridicate (câmp intens anticiclonic).

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, maxima zilei va fi de 9 grade.

Vremea de mâine 8 noiembrie la munte

Vremea se va menține rece, mai ales dimineța și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări în special dimineața în Carpații Meridionali, iar noaptea mai ales în Munții Banatului și în grupa vestică a Carpaților Meridionali, unde va ploua slab, iar în zona înaltă precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat.