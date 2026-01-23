Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Mircea Lucescu, spitalizat din cauza unei gripe severe. “Sunt internat în spital, e adevărat”

Selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat din cauza unei gripe severe, el confirmând joi seară că se află sub supravegherea medicilor.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 13:46
Galerie (2)

Antrenorul de 80 de ani a suferit o răceală puternică și în perioada Crăciunului, stând la pat de Sărbători. A primit tratament, dar nu s-a recuperat, motiv pentru care a ajuns la spital. 

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă şi am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut şi febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat tehnicianul în vârstă de 80 de ani pentru golazo.ro, citaţi de news.ro.

El a precizat că urmăreşte meciul Dinamo Zagreb – FCSB, din Liga Europa.

Articolul continuă după reclamă

Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, la 26 martie, la Istanbul. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mircea lucescu spital antrenor antrenor nationala
Înapoi la Homepage
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Sport » Mircea Lucescu, spitalizat din cauza unei gripe severe. “Sunt internat în spital, e adevărat”