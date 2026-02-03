Podul peste Dunăre de la Brăila, supranumit Golden Gate-ul României, continuă să se degradeze și pare că se scufundă. La nici trei ani de la inaugurare, construcția se confruntă din nou cu probleme serioase, după ce la rampa de acces de pe malul brăilean au reapărut tasări. Anul trecut s-au făcut lucrări pentru rezolvarea aceleiaşi probleme.

Au apărut din nou tasări sub rampa de acces pe pod de pe malul brăilean. Diferența de nivel se vede foarte bine atunci când trec mașinile, mai ales cele de mare tonaj, tiruri și camioane.

Primele tasări au apărut în toamna anului 2024, după care constructorul a încercat să le remedieze în primăvara anului 2025, atunci când a forat la peste 20 de metri adâncime la baza rampei și a introdus piloni metalici, ulterior injectați cu beton și ciment.

Soluția a dat roade până acum, când au apărut din nou tasări vizibile la rampa de acces pe pod. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că lucrarea este în garanție, având în vedere că proiectul a fost recepționat anul trecut, iar toate costurile pentru aceste intervenții vor fi suportate de constructor.

Tasările sunt destul de mari, având în vedere că Poliția Rutieră din Brăila a impus restricții de circulație în zonă: viteza maximă este de 40 de kilometri pe oră în punctul în care se intră efectiv pe pod.D

De-a lungul timpului au fost făcute reasfaltări de patru sau cinci ori pe întreaga suprafață a podului, au fost descoperite șuruburi neprinse în parapete şi infiltrații în blocul de ancoraj.

Restricțiile de circulație au fost impuse începând cu 3 februarie și sunt pe termen nelimitat, până în momentul în care problemele vor fi remediate.

