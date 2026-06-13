Caz pe cât de şocant, pe atât de misterios în Bistriţa. O femeie de 45 de ani a fost găsită într-o maşină, în apropierea unui râu, cu mai multe răni în jurul gâtului. Mai mulţi martori au observat autoturismul parcat şi au anunţat imediat autorităţile.

”La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adusă o femeie în vârstă de 45 de ani, cu plăgi tăiate, superficial, la nivelul gâtului. Aceasta a beneficiat de îngrijiri și tratament de specialitate, iar în urma evaluării medicale, a rămas internată în unitatea noastră”, spune Camelia Strungari, purtător de cuvânt S.C.J.U. Bistrița.

Ca printr-o minune, la sosirea salvatorilor, femeia era conştientă şi a fost transportată de urgenţă la spital.