Video Mister în Bistrița. Femeie găsită cu răni în jurul gâtului, în maşină, lângă un râu
Caz pe cât de şocant, pe atât de misterios în Bistriţa. O femeie de 45 de ani a fost găsită într-o maşină, în apropierea unui râu, cu mai multe răni în jurul gâtului. Mai mulţi martori au observat autoturismul parcat şi au anunţat imediat autorităţile.
”La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adusă o femeie în vârstă de 45 de ani, cu plăgi tăiate, superficial, la nivelul gâtului. Aceasta a beneficiat de îngrijiri și tratament de specialitate, iar în urma evaluării medicale, a rămas internată în unitatea noastră”, spune Camelia Strungari, purtător de cuvânt S.C.J.U. Bistrița.
Ca printr-o minune, la sosirea salvatorilor, femeia era conştientă şi a fost transportată de urgenţă la spital.
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