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Video Mister în Bistrița. Femeie găsită cu răni în jurul gâtului, în maşină, lângă un râu

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.06.2026, 12:34 | Modificat la 13.06.2026, 13:17

Caz pe cât de şocant, pe atât de misterios în Bistriţa. O femeie de 45 de ani a fost găsită într-o maşină, în apropierea unui râu, cu mai multe răni în jurul gâtului. Mai mulţi martori au observat autoturismul parcat şi au anunţat imediat autorităţile.

”La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adusă o femeie în vârstă de 45 de ani, cu plăgi tăiate, superficial, la nivelul gâtului. Aceasta a beneficiat de îngrijiri și tratament de specialitate, iar în urma evaluării medicale, a rămas internată în unitatea noastră”, spune Camelia Strungari, purtător de cuvânt S.C.J.U. Bistrița.

Ca printr-o minune, la sosirea salvatorilor, femeia era conştientă şi a fost transportată de urgenţă la spital.

Redactia Observator
Redactia Observator
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