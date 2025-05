La ora 18:00, Piața Universității, kilometrul zero al democratiei, a devenit locul în care mii de tineri, familii, sau chiar pensionari s-au strâns cu steaguri ale Uniunii Europene în mâini și pancarte cu mesaje pentru libertate și democrație.

"Să vină toată lumea la vot, cât mai multă lume la vot, și să voteze în cunoștință de cauză ce-i mai bine pentru România",

"Și cei de vârsta mea ar trebui să iasă și să aibă aceleași idealuri ca și cei tineri, pentru că tinerii ne reprezintă", au spus protestatarii.

Iar după un marş de mai bine de o ora, protestatarii s-au strans în faţa Guvernului. Chiar și Palatul Victoria a fost iluminat în culoarea drapelului Uniunii Europene.

"Mi-e frică că n-o să mai pot să votez în 5 ani. Mi-e frică că n-o să am acces la sănătate, la vaccinuri, că n-o să pot să merg în altă țară să fac un master dacă vreau, că o să se închidă granițele, că n-o să mai pot să călătoresc, că viața mea n-o să mai înceapă, și nu-mi doresc deloc acest lucru, de aceea sunt aici", a spun un alt protestar.

"Îmi aduc aminte cum îmi povestea bunica mea, care era în timpul războiului, cu 6 copii — când au venit rușii, s-a ascuns în pivniță cu copiii. Eu fiind din Moldova. Și nu mai vreau să mai trecem prin asta. Eu am crescut în acea perioadă și știu ce înseamnă", a spun un altul.

Astfel de proteste au avut loc în întreaga țară. La Timișoara 1.000 de persoane s-au strâns în Piața Victoriei. La Cluj-Napoca, alte peste 1.500 de oameni s-au adunat în centrul orașului și au protestat pașnic. Iar locuitorii din Iaşi au pornit într-un marș spre Palatul Culturii, în semn de manifest.

Mii de oameni s-au mobilizat pentru acelaşi scop şi în alte mari oraşe din ţară, precum Oradea, Constanța, Arad sau Galați.

