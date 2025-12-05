Atenţie la carnea de porc în această perioadă. Preparată insuficient sau cumpărată direct din bătătură, carnea de porc poate fi infestată cu paraziţi. Testul de trichineloză este esenţial pentru siguranţa şi sănătatea întregii familii. Mai ales în contextul în care numărul cazurilor de boală a crescut semnificativ în ultimii ani.

Deşi, conform tradiţiei, porcul se sacrifică de Ignat, câţiva localnici din Clisura Dunării au furat startul.

Înainte să gătim sau să ne bucurăm de preparatele specifice Sărbătorilor, ar fi bine totuşi să verificăm carnea: testarea acesteia costă puţin, iar în unele locuri e chiar gratuită, şi ne scuteşte de probleme.

Trichineloza este pericolul acestor zile. Animalele infectate pot transmite boala, iar simptomele imediate sunt durerile abdominale, greaţa şi vărsăturile. Netratată, boala avansează şi apar febra, sau durerile musculare.

"Pentru a evita orice risc, trebuie să cumpărăm carnea din locuri autorizate. De asemenea, trebuie să verificăm vitrinele frigorifice, pentru a ne asigura că păstreaza carnea la temperatura optimă, astfel încât să nu se degradeze", a transmis reporterul Observator Diana Severin.

La supermarket sau în piaţă, este obligatoriu ca temperatura la care este păstrată carnea să fie afişată în vitrină şi să nu depăşească 4 grade celsius.

"De obicei carnea din magazine vine din abatoare autorizate, poartă ştampila de sănătate ovală şi prin acest lucru denotă ca ea este examinta din toate punctele de vedere sanitar veterinar", a declarat Costică Retea, director adjunct DSVSA Dolj.

Pentru cei care cumpără porcul de la crescători, rude sau îl cresc în propia gospodărie, preţul testării poate varia însă între 30 şi 100 de lei.

În mai multe localităţi din ţară, există programe speciale în acestă perioadă, unde localnicii nu plătesc pentru testul de trichineloză.

"Pentru evaluare trichineloscopică, cer proprietarilor 3 categorii de muşchi: muşchii sublinguali, o fâşie intercostală şi a treia categorie de muşchi, muşchii diafragmici", a precizat Mircea Marghian, medic veterinar.

Anul trecut, România a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de cazuri de trichineloză, fată de anii precedenţi. Dacă în 2024 am avut 57 de îmbolnăviri, în 2023 ne-am confruntat cu numai 31, iar în 2022 au fost doar 16.

