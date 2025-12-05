Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea Nordis. Ce se modifică în domeniul imobiliarelor

"Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect. Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare", transmite preşedintele Nicuşor Dan.

"Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare. Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri. Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință", a completat preşedintele Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

Legea impune ca promisiunile obligatorii de vânzare-cumpărare să fie înscrise în Cartea Funciară. Un alt element cheie al proiectului este introducerea preapartamentării: fiecare locuinţă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul vânzărilor multiple.

Legea Nordis vine după ce, în ultimii ani, 1200 de români au fost păgubiţi cu peste 195 de milioane de euro, bani investiţi în apartamente pe care nu le-au mai văzut niciodată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰